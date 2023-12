O Salnés pone sus ojos en la inteligencia artificial para optimizar la gestión del agua

Optimizar, digitalizar y mejorar la gestión de la red de suministro de agua desde la captación en el río Umia hasta que llega a los grifos de cualquier vivienda particular. Ese es el objetivo del proyecto que ayer aprobó el plenario de la Mancomunidade, una iniciativa que, recurriendo a la inteligencia artificial, tiene por objetivo mejorar el suministro y solventar cualquier contratiempo que pueda tener. Toda la documentación se presentará hoy al Ministerio para la Transición Ecológica, en el marco del programa Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), centrado en el ciclo del agua. La inversión ascendería a cerca de 3,4 millones de euros y ha sido redactada por los propios técnicos de la Mancomunidade tras un trabajo muy minucioso.

El proyecto que se aprobó ayer contempla la digitalización de toda la red, la puesta en marcha de una nueva estación fotovoltaica que ayude a reducir el coste energético que tiene que afrontar el ente comarcal y la instalación de caudalímetros inteligentes para poder saber como se están produciendo en tiempo real. La parte más importante es la apuesta por un sistema de inteligencia artificial que aprenda el comportamiento de los consumos en cada uno de los depósitos de cola de los diferentes municipios que integran la Mancomunidade. Ese sistema permitiría coordinar las aperturas de esos depósitos para evitar que sean de forma simultánea, evitando el colapso de la red. Es más, el sistema de inteligencia artficial se va a encargar de regular todas las aperturas y cierres de la red.

El gerente de la entidad, Ramón Guinarte, explica que este proyecto tiene como principal objetivo “automatizar todo el suministro”, además de incluir un diseño cartográfico de toda la red, tanto en alta (los sistemas que captan el agua, la depuran y la distribuyen a los concellos) como en baja (el suministro de agua que se realiza a cada consumidor). También se incluye en el proyecto la introducción de sistemas de analíticas en tiempo real, un sistema que permitiría detectar cualquier tipo de problema en la captación, lo que permitiría cortarla antes de que afectase a la planta de bombeo y depuración.

“Excepto en la capacidad de almacenaje y capacidad de depuración en Treviscoso, el proyecto permitiría optimizar toda la red”, explica Guinarte, antes de recordar que el proyecto también incluye la instalación de un cuarto motor en la planta de captación de Pontearnelas. Este motor sería de alta eficiencia, como los tres que ya existen, y serviría para garantizar el suministro en etapas como el verano, cuando la demanda pone al límite a todo el sistema.

La digitalización y la inteligencia artificial pueden ser claves para garantizar el suministro de agua a la comarca durante épocas como el verano, en el que la red trabaja al límite de su capacidad por las limitaciones que tiene en capacidad. No es la primera vez que la Mancomunidade presenta un proyecto al Perte del ciclo del agua, donde se priman precisamente aquellos que se centren en la digitalización del mismo. “Intentamos incluir parte de infraestruturas, pero no son una prioridad, por eso para este proyecto ya no lo hemos recogido, porque lo acabaría devaluando a la hora de ser puntuado”, explica Guinarte, antes de reconocer las dificultades que una Mancomunidade como la de O Salnés tiene para presentarse a estos proyectos, donde compite con territorios mucho más extensos y poblados.