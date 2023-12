La Navidad ya deslumbra en Vilagarcía

En Vilagarcía ya es Navidad. Una cuestión que pueden afirmar las miles de personas que en la fría tarde de ayer no quisieron perderse el calor de la llegada de unas fechas tan especiales. Las calles de la ciudad se llenaron de familias para no perderse el espectáculo del estreno del alumbrado navideño.

Más de una hora antes del momento fijado para activar el interruptor de encendido, la praza de Galicia ya era todo un hervidero de gente buscando una ubicación con el palco instalado para la ocasión como referencia. La música empezó a sonar con Uxía Lambona y la Banda Molona como animadores. Los más pequeños, buscaban acomodo sentados sobre los hombros de sus padres para no perder ni un detalle de todo lo que fuera a suceder. La acumulación de gente obligaba también a encontrar mejores perspectivas.

La presentadora Erea Hierro fue la encargada de conducir el evento con Elfo Rodelfo fiel a la cita como en los últimos años. Él fue el encargado de abrir en cuestión de segundos el pasillo que conduciría a Papá Noel y a su séquito al escenario donde también esperaba Alberto Varela. Al alcalde le tocó ejercer de anfitrión y, de paso, someterse al interrogatorio propio de estas fechas ante los espectadores más inocentes.

La percusión sobre patines del grupo Troula fue la encargada de abrir paso al mago de Laponia. El Auditorio fue el punto de partida del espectáculo “La luz del camino” que fue siguiendo Papá Noel para ir descubriendo toda la decoración navideña que ya lucía en las calles a la espera de desprender toda su luz. Lo primero que dijo nada más pisar las tablas fue “que bonita está Vilagarcía”. Y para que ninguna palabra quedase sin ser interpretada, allí estaba Ángela Nogueira representando la inclusión con el lenguaje de signos.

Las ganas de ver como todo desprendía luz eran cada vez mayores y, a medida que se acercaban las 19.00 horas, los gritos de los niños ganaban en intensidad a cada interacción que se le reclamaba desde los micrófonos. Tal era la excitación que incluso algún pequeño se perdió reclamando desde el propio escenario la presencia de sus familiares, pero nada sin consecuencias que pudiera detener el inicio de la cuenta atrás.

El fogonazo de luz se produjo desatando la euforia general en forma de gritos de asombro y móviles en mano para inmortalizar el momento. La sorpresa llegó en forma de lluvia de confeti que cayó sobre los presentes en la praza de Galicia. “En Vilagarcía xa é Nadal” se coreaba a voz en grito con los elfos bailando dentro del gran árbol de Navidad que preside el centro urbano de la ciudad.

Como no podía ser menos, la música recuperó todo el protagonismo con Uxía Lambona y la Banda Molona tirando de repertorio apropiado. Hasta la lluvia no quiso perderse la fiesta, pero afortunadamente se quedó en una tímida aparición que no aguó la celebración.

Cualquier lugar, de los muchos que ayer ganaron en encanto, se había convertido en un decorado perfecto para fotografiarse. En Arzobispo Lago, una gran bola de Navidad se convirtió en una atractiva novedad que muchos no dejaron escapar al ojo de su objetivo.

Los villancicos siguieron sonando en bucle hasta bien entrada la noche mientras las calles iban perdiendo presencia humana. Pero sin demasiado tiempo que perder, la Navidad volverá a aparecer con fuerza en Vilagarcía a lo largo de este fin de semana. Sin ir más lejos hoy se inaugura el Fexturrón en Fexdega y también, a partir de las once de la mañana, se empezarán a vender 250 lotes de bonos que suponen 10 euros de implemento por cada 20 invertidos para gastar en el comercio local en estas fechas en las que las compras ganan siempre la batalla al ahorro.

Este fin de semana también será el turno para otras localidades que mostrarán todo su músculo navideño. Es el caso de Vilanova, que el domingo realizará en el Xardín Umbrío el encendido de su pueblo navideño, pero también Cambados se sumará a la fiesta así como O Grove y toda la comarca. Y es que la Navidad ha llegado para quedarse, al menos hasta el próximo 7 de enero, cuando la llegada de sus Majestades de Oriente ponga el colofón a un tiempo destinado a los buenos deseos y mejores acciones.