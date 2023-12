Meaño entra con fuerza en el plan de compostaje de residuos orgánicos

Esta actuación supondrá la llegada de 150 contenedores marrones al municipio en un plazo de dos años y su distribución por las diferentes parroquias. De partida, y lo más inmediato, explicó el regidor Carlos Viéitez, será “la colocación de los primeros contenedores marrones en función de la ubicación de establecimientos hosteleros”, para que estos sean los primeros en tenerlos cercanos y facilitar su uso.

También unanimidad protocolaria en relación a la nueva plaza pública sita en el lugar de Ponte Dena, para que, tras el acuerdo plenario, figure de manera formal en el inventario municipal de bienes públicos del Ayuntamiento. Y, también hubo acuerdo en la mutación demanial en favor de la Mancomuni-dade do Salnés, con el objeto de establecer dos puntos de recarga de vehículos eléctricos que, en este municipio, se ubicarán en ambos casos en la plaza de Ponte Dena. El edil popular Suso Sueiro, lo apoyó, si bien lamentó que, en aras de un servicio más equilibrado, uno de esos dos puntos de recarga no se ubique en Meaño, “que es una zona de mucha afluencia de conductores en algunos momento de día”, en relación a la actividad durante las mañanas de concello, centro de salud, entidad bancaria y colegio.

El orden del día contemplaba una moción Meaño Independiente, en la que demandaba instar a la Xunta de Galicia a adoptar medidas para solucionar los problemas y deficiencias de la recogida de aguas de pluviales en la PO-550 a su paso Ponte-Dena.

Y es que cuando la reforma del vial en 2013, que supuso entonces la inversión por parte de la Xunta de 694.732 euros en el tramo que discurre punto kilométrico 8,7 y 9,8, se evidenció un problema en las inmediaciones de Mercadena. Y es que la escasa profundidad de la alcantarilla en ese punto y el peralte resultante de la carretera, hace que, con la lluvia, rebose el agua con facilitad, entrando en el garaje del edificio colindante.

El plan de igualdade genera discrepancias

Donde emanaron las críticas, y no se registró esa unanimidad, fue en la aprobación el IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres en el Concello de Meaño, del que se solicitaba a la Diputación una prórroga en sí, y la posterior elaboración de uno nuevo. La más incisiva en este punto fue la edil nacionalista Rosana Domínguez, que, con sus preguntas al regidor y las respuestas recibidas de este, se evidencia que el concello de Meaño no había realizado evaluación alguna del impacto del Plan de Igualdade de Oportunidades, reconociendo el regidor que habían quedado cosas sin hacer, pero sin poder precisar alguna, a instancia de lo preguntado por la edil nacionalista. Añadido, esa postura la refrendó la edil de Meaño Independiente Cristina Castro que, for-mando parte de la teórica “Mesa pola Igualdade” existente en el municipio, aseguró que esta echó a andar en la primavera de 2019, aún bajo el mandato de Lourdes Ucha, “y nos reunimos dos veces en aquella ocasión, pero bajo su mandato (en relación a los más de cuatro años de Carlos Viéitez en la alcaldía) la mesa no se reunió una sola vez, pese a que la norma insta a reunirse cada tres meses. Es más, los integrantes de aquella mesa original, ya no pueden formar parte en la actuali-dad al haber mudado los grupos y ediles de la corporación. “Ello evidencia -agregaba- que acogerse a este plan no es más que una estrategia para recibir una subvención de la Diputación, no más.” Argumento este que apoyaba la nacionalista Rosana Domínguez, quien demandaba una implicación real del concello en la lucha en pro de la igualdad.