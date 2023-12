El aula de Carril con 6 niños con necesidades especiales será desdoblada sin más maestros

La Consellería de Educación desdoblará el aula de sexto de Educación Infantil del colegio de Carril en el que hay seis niños con necesidades educativas especiales, pero no se ha comprometido a incrementar la dotación de profesores y especialistas que tiene el centro. Así se expuso en el pleno de la corporación municipal de Vilagarcía, celebrado ayer.

Numerosos padres y alumnos acudieron a la sesión y habló en su representación José Antonio Ríos. Manifestó que la Xunta de Galicia está infringiendo sus propias leyes porque, según su exposición, en las aulas de Infantil de los colegios ordinarios solo puede haber un máximo de tres niños con necesidades educativas especiales, mientras en el caso de Carril son seis.

El representante de los padres añadió que han empezado a apreciar “problemas de conducta” en los niños, y que varios de ellos ya manifiestan abiertamente que no quieren ir al colegio. Esto se debe, argumenta, a que en el aula hay 23 alumnos, de los cuales seis tienen necesidades especiales. Esto provoca que los maestros no pueden atender bien a los niños, y que los especialistas de Audición y Lenguaje han tenido que recortar los horarios con los niños de necesidades educativas especiales.

El padre manifestó que ya padecen esta situación desde hace años, y apuntó que ya están cansados de demoras. Por ello, exigió el desdoble del aula y el refuerzo de profesores y especialistas. Tras él, tomaron la palabra los diferentes portavoces políticos. Cuando llegó el turno del grupo del PP, habló el concejal Roberto Domínguez, que también es padre de un alumno en el colegio de Carril.

Y fue él quien anunció que la Consellería de Educación ya le había transmitido que el desdoble solicitado por los padres está autorizado, y que la decisión se ha adoptado “con criterios técnicos”. Eso sí, no mencionó que se vaya a reforzar el número de maestros.

La propuesta de los padres salió aprobada por unanimidad. El PSOE había presentado también una moción sobre este mismo asunto. La portavoz del ejecutivo, Tania García, declaró que, “no se puede permitir que en esta aula del colegio de Carril se esté incumpliendo la ley”, y recordó que los problemas de masificación dificultan el trabajo de los profesores y eso, en consecuencia, va en detrimento de la educación que reciben los niños.

También tomó la palabra el alcalde, Alberto Varela, para afear al concejal del PP que anunciase en el pleno el desdoble del curso. “La decisión no se ha tomado por cuestiones técnicas, sino políticas, porque el problema ya viene de lejos y no se ha solucionado hasta ahora. Que nadie se ponga medallas (en alusión al edil Roberto Domínguez) porque el único mérito ha sido de los padres”.

Parking de Xoán XXIII

Otro de los asuntos que se abordaron en la sesión plenaria fue el inicio del trámite para la resolución del contrato con Proinsa por la explotación del aparcamiento subterráneo de Xoán XXIII. El gobierno municipal no ha querido dar pistas sobre lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento a los administradores concursales, ya que los asesores jurídicos le han pedido discreción al hacer públicas las cifras para que eso no interfiera en la negociación que se va a iniciar ahora.

Pero lo que quedó claro es que todos los representantes políticos temen que la operación genere un fuerte impacto negativo en las arcas municipales. En 2019, los administradores concursales de Proinsa ya pedían 1,9 millones de euros por la resolución del contrato.

La portavoz del ejecutivo, Tania García, señaló que tampoco está decidido el modelo de gestión que tendrá el aparcamiento una vez esté de nuevo en manos del Ayuntamiento.

Apoyo unánime a que la pesca sea de interés general

El Concello de Vilagarcía se convirtió ayer en el primero de la ría de Arousa que ha apoyado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por varios colectivos del mar para que la pesca y el marisqueo sean declarados de interés general. El asunto se abordó por vía de urgencia, ya que no figuraba en el orden del día, y lo defendió César Berride, pescador de Carril. Sostiene que al declarar de interés general la pesca, en la costa se priorizarán las actividades tradicionales de pesca o marisqueo sobre las industriales o energéticas, y que este tipo de iniciativas necesitarán un informe favorable de la Consellería do Mar. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, pero la política estatal se coló en el debate, ya que David Oliveira dijo en representación del PP que lo que pide el sector del mar ya figuraba en la Lei do Litoral que la Xunta quiso sacar adelante pese a la oposición del Gobierno. Juan Fajardo y Alberto Varela le recriminaron que la ley gallega podría haber sido viable jurídicamente si el PP pidiese para Galicia la competencia sobre la costa, pero no lo hizo.