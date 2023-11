Meaño se propone ahorrar más de la mitad del agua que le suministra la Mancomunidade

Comenzaron las obras de ejecución del proyecto de instalación de contadores homologados en los puntos de captación de agua y de suministro en alta en el municipio. El objetivo es mejorar, reducir pérdidas y optimizar el rendimiento de la red de agua mancomunada que reciben los usuarios. Unas obras que precisan de algunos cortes ocasionales de suministro, como el que ayer afectó al lugar de Dadín en Dena, desde las 08.30 horas de la mañana.

De las dos ofertas presentadas, se hizo con el concurso la firma Ivanca S.L., que concurría con una propuesta de 89.630,21 euros, rebajando en 565,12 euros el presupuesto técnico de partida. En su caso, le aventajó en concurso los certificados de calidad presentados, superando así en puntos a una mejor oferta económica de la otra firma concursantes y que rebajaba en su caso 9.019,53 euros el presupuesto técnico fijado.

El proyecto técnico responde al elaborado por la firma Ingeagua S.L., que fue la que realizó la auditoría sobre el sistema de abastecimiento en alta y suministro en baja, para minimizar las pérdidas de agua mancomunada en el municipio, mal común a los concellos gallegos. De hecho la realización de estas auditorías es obligada desde 2019 en todos los ayuntamientos. La realizada en Meaño a finales de 2022 arrojó en enero de este año el dato de que Meaño pierde el 55,98 por ciento del agua servida por la Mancomunidade.

Y es que se constató que, a través de la red mancomunada, se sirven a Meaño un total de 441.178 metros cúbicos, de los cuales Meaño consume de forma autorizada solo 194.224, y se desperdicia, entre pérdidas reales y aparentes, los 246.954 restantes.

Red de 1993

Las razones de esta pérdida, según la auditoría realizada, apuntaba a que la red de abastecimiento de agua potable se había quedado anticuada, al datar del año 1993; que el parque de contadores en baja es desconocido; que se desconoce la edad y las características de un parque que ya es viejo, lo que provoca errores de medición y lectura (y ello se traduce en pérdidas aparentes); que la lectura se realiza de forma manual, y este modelo presenta un margen de error mayor; y que, además, al realizase con periodicidad anual, esas lecturas no permiten detectar con antelación averías o pérdidas de agua. Asimismo, se apunta que existen algunos consumos municipales que no se registran y que, por ello, no se contabilizan como tales.

Tecnología moderna

La obras que han comenzado a ejecutarse ahora de manos de Ivanca S.L., responden a un primer paso de las actuaciones recomendadas por la empresa auditora. En este caso se trata de dotar la red de equipos de medición de caudal logger (que monitoriza y registra los datos en tiempo real), de contadores bidireccionales, de instalación de válvulas reductoras de presión con controlador de la misma, instalación de válvulas de corte permanente, y de equipo informático y conexión con el telecontrol. La dotación de contadores de cabecera de sector y los equipos de medición de caudal que se están colocando a lo largo de varias parroquias, suponen las partidas más cuantiosas de esta actuación.

Ingeagua S.L. servía a inicios de año al concello meañés un completo plan de actuación para aplicar en un plazo de cuatro años, que haría necesaria una inversión de 196.747 euros en la red y su servicio, para enmendar la situación y corregir las pérdidas. Así, instaba renovar el parque de contadores, disponer aquellos otros precisos para registrar el agua consumida por los usuarios municipales que carecen de contador propio; actualizar un reglamento municipal, que también se ha quedado desfasado, el cual deberá contemplar diversos tipos de consumidores; y mejorar los sistemas de lectura apostando por los modelos de “telelectura”, que es más fiable, abandonando así el actual manual.