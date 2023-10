La Policía Local intenta frenar la preocupante presencia de vehículos en zonas peatonales

De un tiempo a esta parte la Policía Local de Vilagarcía parece haber incrementado su presencia en las calles peatonales de la ciudad, tanto a pie como en los vehículos patrulla, incluido el popularmente conocido como “multa-móvil”.

Esta circunstancia puede servir para frenar la invasión de zonas peatonales por parte de los vehículos, tanto coches particulares como furgonetas e incluso camiones de reparto de todo tipo de mercancías.

Causan destrozos

Algunos incluso de gran tonelaje, de ahí que su constante ir y venir esté provocando importantes destrozos en las zonas empedradas o enlosadas de la ciudad.

Esta práctica, denunciada hasta la saciedad en FARO DE VIGO desde hace meses, parece ir en aumento, detectándose a diario numerosos vehículos que circulan por zonas prohibidas sin respetar las señales de prohibición de paso o, en el caso de los de reparto, sin ceñirse a los horarios establecidos para ello.

Una invasión que protagonizan, sobre todo, las empresas de mensajería o paquetería, y que resulta especialmente preocupante en la plaza de Galicia y calles como Castelao, Alcalde Rey Daviña, Vista Alegre y Camilo José Cela.

Arzobispo Lago

Como también en Ramón y Cajal, Padre Feijóo, Conde Vallellano e incluso la popular Arzobispo Lago, recientemente remodelada para favorecer su humanización y peatonalización.

Lo cierto es que, como queda dicho, son cada vez más los conductores que utilizan esas calles para “atajar” cuando quieren cruzar la ciudad o para entregar paquetes en la puerta del destinatario, obviando el hecho de que la ciudad disponga de numerosas zonas acotadas para, precisamente, efectuar las tareas de carga y descarga.

Vecinos y comerciantes

En Ravella son conscientes de esta situación, y también de que vecinos y comerciantes llevan tiempo reclamando una mayor presencia policial.

Esto puede explicar ese aparente aumento de la vigilancia en las zonas peatonales del centro de Vilagarcía.

No tanto, parece, en el barrio de O Piñeiriño (As Pistas), donde son también constantes las infracciones de los automovilistas, especialmente en la calle Camilo José Cela, y tanto en su tramo peatonalizado como en el que no lo está.

Estacionamientos peligrosos

En este último caso hay que destacar que algunos conductores de coches y ciclomotores no dudan en aparcar a las puertas del estanco u otros negocios de la zona, aún a sabiendas de que al hacerlo cortan un carril de circulación.

En ocasiones esta circunstancia provoca retenciones importantes, además de generar el enfado de no pocos conductores.

Y no solo eso, sino que el estacionamiento ilegal de esos vehículos ocupando carriles de circulación, en vados y en cruces de calles supone un claro peligro para la circulación rodada.

Estas prácticas, junto a la decisión de aquellos que estacionan en doble fila para ir al bar o la tienda, están siendo duramente criticadas no solo en Camilo José Cela, sino también en otras calles de O Piñeiriño como Emilia Pardo Bazán, Álvaro Cunqueiro, Julio Camba, Ramón Martínez y Francisco Porto Rey.