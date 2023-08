Los cazadores inician la temporada del jabalí tras un verano con escasos daños

Este sábado, 19 de agosto, empieza una nueva temporada de caza del jabalí. Pero este año las sociedades cinegéticas no sentirán sobre ellas la presión de obtener resultados inmediatos en sus batidas, puesto que está siendo un verano con daños escasos en la agricultura. Tanto es así que en O Salnés, Caldas y Ullán no se ha tramitado en las últimas semanas ningún permiso para realizar una batida extraordinaria por daños.

“Entendemos que la población de jabalíes se ha estabilizado, y que están funcionando las medidas que se han adoptado sobre ellos”, manifiesta Manuel Martínez, presidente de la sociedad de caza de Portas y de la Mesa Galega pola Caza. “La sensación general es la de que sigue habiendo jabalíes, pero que no hay la alarma social de los pasados años”.

Lo que sí se ha hecho en la comarca son sueltas de dispersión, que es la primera opción cuando los daños no son severos ni generalizados en una zona concreta. “Algún daño siempre hay, eso es inevitable”, prosigue el presidente de la Mesa Galega pola Caza. “Lo que tenemos que tratar de hacer es minimizar esos daños y encontrar un equilibrio entre los intereses de los agricultores y la necesidad de que haya algún jabalí en el monte”.

“Todo el mundo ha puesto mucho de su parte para tratar de mejorar la gestión de las poblaciones de jabalí, la administración, los cazadores... Creemos que las medidas que se han adoptado han funcionado”, continúa Manuel Martínez Casal.

La temporada de caza del jabalí se extenderá con carácter general del 19 de agosto (el próximo sábado), al 25 de febrero de 2024 (domingo). Durante este periodo, las sociedades podrán organizar salidas los jueves, sábados, domingos y festivos estatales y autonómicos. Es probable que este fin de semana ya se vean cuadrillas en los montes arousanos, porque si bien no ha habido daños excesivos que obliguen a actuar cuanto antes, se espera para los próximos días un empeoramiento del tiempo. En cualquier caso, no se espera que las primeras jornadas de caza den muchos frutos.

“Los perros todavía están fuera de forma, y con este calor no pueden trabajar. Por mucha agua que les demos, a partir de las once de la mañana, hay que parar”, explica Martínez. No obstante, las agencias meteorológicas prevén para este fin de semana días más frescos y nublados, lo que podría ser aprovechado por los cazadores para ir retomando la actividad.

Las normas

La actividad cinegética podrá practicarse en el periodo comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después del atardecer, y esta vendrá determinada por las horas oficiales que se publiquen en la web de Meteogalicia.

Las normas de la Xunta impiden incluir como piezas de caza a las crías y a las hembras cuando vayan acompañadas de los jabatos. En el régimen cinegético común, el periodo general de caza abarcará del 19 al 31 de agosto, y del 7 de enero al 25 de febrero de 2024, los jueves, sábados, domingos y festivos; y del 1 de septiembre al 5 de enero del próximo año los sábados, en las modalidades de batida, montería y espera.

Asimismo, en el régimen cinegético especial la temporada irá del 19 de agosto al 25 de febrero de 2024, los jueves, sábados, domingos y festivos en las modalides de batida, montería y espera.

Finalmente, en lo que respecta a la temporada general de caza menor, la Xunta ha establecido que esta podrá practicarse desde el 15 de octubre hasta el 6 de enero. Está por ver cómo se presentará la temporada, tras unos últimos años muy malos para las sociedades de caza arousanas, pues las enfermedades están llevando al conejo al borde de la extinción.