Los gimnasios de O Salnés también están llenos en los meses de verano

El verano está llegando a su ecuador, y como es habitual, el buen tiempo ha acompañado durante la mayoría de los días. Es el momento en que la gente más sale a disfrutar del aire libre, las playas y las vacaciones después de un largo período de trabajo. Mantenerse en forma es crucial para muchas personas, que durante la época laboral encuentran en los gimnasios la forma de ejercitarse. Pero ¿qué ocurre en verano? ¿Es compatible mantener la rutina de ejercicio con estar de relax? ¿Prefieren los más activos aprovechar e ir a hacer deporte al aire libre?

Para Antía Martínez, que trabaja en Old Metal Crossfit en Vilagarcía, verano y gimnasio son perfectamente compatibles: “seguimos teniendo más o menos la misma clientela. Es cierto que algunos se dan de baja porque se van de vacaciones, pero muchos siguen”. Nolo Romero, de Wonder Fit en Vilagarcía, constata la situación particular que vive la zona en verano: “hay gente que paraliza la suscripción, pero llegan muchos turistas a la zona que se apuntan durante el tiempo que pasan aquí”. El potencial turístico de O Salnés atrae un considerable número de viajeros a la zona, que buscan mantener su rutina de ejercicios. “A nosotros nos ayuda a equilibrar la balanza, ya que los turistas suplen a los que pausan por el verano”, reitera Martínez.

La conocida “operación bikini” hace que muchos se apresuren a ponerse en forma después de los excesos de las fiestas de Navidad y Semana Santa para poder lucir figura en la playa o recuperar la forma física tras esos períodos de “pecado”. Romero dice que se nota una ligera subida de la clientela justo antes del verano: “la gente con el buen tiempo muestra más el cuerpo y siempre quiere verse mejor y claro, llegan las prisas por llegar al verano en forma”. Martínez asegura que se trata de ciclos, con “más clientes durante la “operación bikini”, pero después de cada incremento siempre viene un pequeño bajón”.

Hacer ejercicio al aire libre es una proposición atractiva para muchos, pero tiene sus inconvenientes. Juan, de 26 años, prefiere entrenar en la comodidad del gimnasio “porque hace mucho calor fuera y no quiero que me dé una insolación”, asegura entre risas. Raquel, de 23, se anima a hacer actividades al aire libre, pero depende del tiempo: “aprovecho para ir a caminar o a correr, pero cuando pega mucho el sol acabas acortando las sesiones. En el gimnasio haces tu rutina igual siempre”. Sin embargo, para Noelia, de 24 y opositora a Técnica de Protección Civil, entrenar al aire libre es indispensable: “para cumplir los requisitos físicos tengo que correr casi todos los días, algo que no puedo hacer en interior”, aunque admite que cuando hace mucho calor o frío preferiría la comodidad del gimnasio.

Tanto Wonder Fit como Old Metal Crossfit no ofrecen actividades al aire libre durante la etapa estival, aunque el tiempo acompañe. “Como mucho, algún día podemos salir a correr por el paseo marítimo”, dice Romero. Laura, de 26 años, cree que los clientes de estos establecimientos no suelen bajar mucho con el buen tiempo porque “son personas que en general prefieren la actividad en exteriores porque no les gustan los recintos deportivos”. Sin embargo, Lucía, de 22, dice que en verano opta por entrenar fuera, aunque “si tuviera un gimnasio aquí en Valga haría ambas cosas”.

El rango de edad de los clientes de estas instalaciones es bastante amplio. Romero cree que la diversidad de programas que ofrece su establecimiento ayuda a mantener una clientela variada: “tenemos actividades coreografiadas como zumba, aeróbic con artes marciales, ejercicios de tonificación, pilates, “spinning”...”. Sus abonados son en su mayoría de mediana edad, entre 30 y 50 años, pero atrae también a clientes de otras edades y tanto a hombres como mujeres. Martínez dice que tienen abonados “desde los 3 a los 75 años”, siendo las franjas más habituales las de 20 a 50 años. Sus datos demuestran que estar en forma no entiende de edades ni de sexos, y que mantener una vida sana, incluso en época estival, es una prioridad para muchos arousanos.