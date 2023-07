O Grove, Cambados y Vilaxoán rinden culto a la Reina de los Mares en procesiones multitudinarias

El 16 de julio es una jornada sagrada para los marineros de la ría de Arousa, una jornada para honrar a su patrona y Reina de los Mares, la Virgen del Carmen, su protectora en los momentos más complicados en el mar. Es por ello que las tres procesiones marítimas que se celebraron ayer -Carril acabó suspendida al quedarse sin barco- volvieron a ser multitudinarias, con cientos de embarcaciones navegando en las inmediaciones del barco que llevaba la imagen tanto en O Grove, Cambados y Vilaxoán. En todas las ofrendas también se entonó el “Salve, Estrella de los Mares", el himno marinero en honor a la que es su patrona.

En la villa meca, la imagen volvió a embarcar en el bateeiro “Jocar”, de la familia Portela, mientras sonaban las bocinas de todos los barcos que estaban en el muelle. Antes, sus portadores ya la habían acercado a las aguas de la ría de Arousa en la punta del muelle, en una tradición que siempre se ha respetado. Durante quince minutos, la mayor parte de las embarcaciones profesionales de O Grove y muchas de la séptima lista siguieron la estela que les marcó el “Jocar”, hasta alcanzar la zona del faro de Pragueira, donde se procedió a arrojar el ramo de flores con l que se homenajea a los marineros que han dejado su vida en el mar.

En Cambados también se vivió una escena muy similar, aunque la imagen embarcó en el “Laurus”. La procesión marítima también se adentró en la ría de Arousa para homenajear a los marineros fallecidos con una ofrenda floral. Las embarcaciones trataron en todo momento de acercarse al barco que transportaba la imagen de la Virgen, especialmente en el momento en el que lanzaron las flores en las inmediaciones del faro de Lobeira.

Prácticamente a la misma hora que Cambados y O Grove, partía la comitiva marítima del muelle de Vilaxoán rumbo a una zona entre ese puerto, Rianxo y Carril, donde estaba previsto que se reuniesen las tres procesiones y celebrasen un acto conjunto. Los problemas de Carril impidieron esta reunión que si hicieron las embarcaciones de Vilaxoán y Rianxo mientras la luz del atardecer tocaba las aguas de la ría de Arousa.

Los problemas de Carril

La crisis interna que atraviesa la Cofradía de Carril ha provocado que la localidad vilagarciana se haya quedado sin procesión marítima. El resto de actos de la jornada se han mantenido sin contratiempos, pero la procesión no salió al mar a recorrer el entorno de Cortegada porque el barco que iba a llevar la imagen no se presentó en el muelle. Esto ha obligado a varias la celebración del evento, optando por hacer lo mismo que se hizo durante la pandemia y hasta hace una década, hacer la ofrenda floral en la punta del muelle de Carril.

José Luis Villanueva, al que la Consellería do Mar ha decretado su cese como patrón, asegura que dejó perfectamente organizada la celebración de la procesión y responsabiliza a la vicepatrona mayor de lo ocurrido, mientras que desde el sector crítico del pósito se señala a Villanueva. De hecho, aseguran que el viernes le habría comunicado al patrón de la embarcación que había anulado el seguro de responsabilidad civil necesario para sacar adelante la procesión. Ante el riesgo de un posible accidente, el hombre decidió no asumir la responsabilidad de salir al mar sin seguro. De todas formas, s ele intentó convencer, pero el patrón no les coge el teléfono desde ayer por la tarde. La vicepatrona mayor poco pudo hacer para evitar lo ocurrido, ya que no hubo margen para conseguir otro barco ni modificar la póliza del seguro o los trámites ante Capitanía, Portos y Concello. La procesión de Carril se recuperó en 2013 después de varios años sin celebrarse, y se mantuvo hasta la pandemia. El pasado año tampoco se celebró debido a otra crisis interna que se vivía en el seno del pósito y, al igual que en este año, la procesión se acercó hasta la punta del muelle de Carril para realizar la ofrenda floral en memoria de todos los marineros.