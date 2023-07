Doce integrantes de la Xunta Xeral de Carril piden nueva elección de patrón mayor

Una docena de integrantes de la Xunta Xeral de la Cofradía de Carril han presentado un escrito para que se convoque, de manera urgente, este órgano de dirección de la Cofradía, para elegir a un nuevo patrón mayor, toda vez que José Luis Villanueva ha sido inhabilitado por una resolución de la Consellería do Mar en relación con una agresión que cometió en su día.

Para los doce integrantes del pósito, Villanueva “no puede seguir manteniendo la condición de patrón mayor, ya que no cuenta con los requisitos necesarios para ser elegido, por lo que debe decaer, por imperativo legal, su condición de patrón mayor, so pena de incurrir en un delito de prevaricación administrativa o desobediencia”. Para los integrantes del ente se debe cumplir, de forma inmediata, la resolución emitida por la Consellería do Mar, en la que se estimó el recurso de alzada contra el acuerdo de la cofradía de nombrar a Villanueva como patrón.