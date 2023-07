Dena invita a los vecinos a llenar este verano su piscina

Con la llegada del verano permanece abierta al público la piscina municipal meañesa, sita en Dena. Esta instalación se mantendrá operativa todos los días, de lunes a domingo, durante los meses de julio y agosto, y en horario de 15.00 a 20.00 horas.

El Concello mantiene los precios de los últimos años, que son de 1,30 euros para los menores de 14 años que residan en Meaño, y 2,40 los adultos, tarifa esta última que también se aplica a todas aquellas personas menores no residentes en el municipio. A mayores, se contempla como cada año dos modalidades de bonos con descuentos. Así, el bono de 15 entradas se ofrece a un precio de 17,55 euros para los menores residentes, y 32,40 para los adultos y menores no residentes. Y en el bono de 30 entradas su precio es de 33 euros para los menores residentes, y 61,20 para los adultos y menores no residentes.

Los precios de las entradas y bonos no están limitados por tiempo, por lo que el usuario, una vez dentro, puede hacer uso de la instalación durante toda la tarde. Esta piscina ha registrado en los dos últimos años una media de 4.000 usuarios en los meses de verano, un público conformado mayoritariamente por gente joven que opta por este enclave para pasar las tardes estivales.

Otro de los servicios municipales que está ya operativo es la oficina de turismo en la plaza de Ponte Dena.