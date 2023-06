Baión regresa al pasado para recordar los antiguos oficios y las tradiciones

La parroquia vilanovesa de Baión vuelve este fin de semana a regresar al pasado con la celebración de la VI edición de la Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares. En la explanada situada entre la casa da cultura y el pabellón de Baión se concentrarán artesanos de todo tipo de oficios, la mayor parte de ellos, prácticamente desaparecidos por muchos motivos. Cesteiros, zoqueiros, augardenteiros, follalateiros o telleiros son solo algunas de las labores que podrán observar todos aquellos que se acerquen durante el sábado y el domingo a Baión. Tampoco faltará la música tradicional, algo indispensable en un evento como el que impulsa la asociación O Castro de Baión y que ha encontrado respaldo en un buen número de colectivos culturales de toda la comarca de O Salnés.

El evento comenzará el sábado a partir de las 12.00 horas y, además de las diferentes exhibiciones de los artesanos en sus talleres incluirá actividades centradas en los más pequeños. A partir de las 21.00 horas, tendrá lugar la actuación musical del grupo M-80, previa a la celebración de una Noite Meiga, en la que no faltará la queimada y una andaina de la Santa Compaña. El sábado también se va a celebrar una comida en la que participarán representantes de concellos de varios puntos de Galicia y de otras administraciones, así como de asociaciones que colaboran con O Castro. En ella se celebrará el Premio Galicia de Voluntariado, recibido por la asociación de Baión el pasado año por su implicación en las labores de voluntariado.

Al día siguiente realizarán actividades diversas, mientras que por la tarde se pondrá en marcha el juego de pistas familiar “O tesouro do espantallo”. José Sabarís, presidente de O Castro de Baión, reconocía ayer que “no habrá un solo momento en el que no haya una actividad en marcha”. No en vano, incluso a la hora de comer se podrán degustar platos tradicionales en cualquier feria o evento en Galicia, el pulpo á feira o el churrasco.

La asociación O Castro de Baión lleva seis años organizando este evento con el objetivo de demostrar a los más jóvenes oficios y juegos que ejercían y disfrutaban sus abuelos cuando tenían su edad y que hoy se encuentran prácticamente desaparecidos. La iniciativa siempre ha tenido una gran acogida y son muchas las personas que se acercan hasta Baión para ver como se puede herrar un caballo, elaborar el aguardiente o crear un cesto.