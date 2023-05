“ Tocar en un sitio para 1.000 personas en vez de para 10.000 te llena la cuenta corriente, pero no el corazón”

Carlos Goñi tocó el éxito a principios de los años 90 con temas como “El roce de tu piel”, “El Dorado” o “El peligro”, canciones que han marcado a una generación apasionada del rock en España y que lo auparon al número uno en la lista de éxitos musicales con Revólver.

A sus 62 años de edad, y más de 40 años de trayectoria, Revólver aterriza en Vilagarcía (donde ya actuó en Fexdega) para ser el plato fuerte de las fiestas de Santa Rita con un concierto gratuito en el parque de A Xunqueira donde presentará su gira “Adictos a la euforia” en el que mezcla canciones de su último disco con sencillos de su etapa más gloriosa.

–Es cantante y, a la vez, compositor, ¿en qué faceta se encuentra más cómodo?

–Disfruto muchísimo en ambas facetas. Además como guitarrista, productor, músico y escritor. Me lo paso muy bien en todas estas vertientes, pero quizás hace años quería estar donde no estaba. Todas tienen un encanto. Evidentemente la de escribir es la que, de entrada, te lleva por caminos que no has estado, o te descubren canciones que ayer no existían. Ese aspecto de la música me resulta muy divertido. Al mismo tiempo, sobre el escenario me lo paso genial y ensayando, aunque a muchos les pueda resultar tedioso, me lo paso muy bien. Me encanta.

–En cuanto a su faceta como compositor, ¿considera que se ha perdido el mimo en la elaboración de las letras?

–En mi caso, hasta que no tengo la letra no tengo canción. Para mí las letras son el principio y el final de todo; o la letra me emociona o no cojo la guitarra y le pongo música. Los demás no sé cómo lo harán. Tiene que haber una historia detrás y más en mi caso que siempre he utilizado el recurso de estudiante de las historias.

– Acumula más de 40 años de carrera, ¿se ha perdido la rebeldía de la que se hacía gala antaño en la música?

–En mi caso sigo haciendo las mismas letras, porque me ha dado la gana. Entiendo que cada uno hará con su música lo que quiera. Unos preferirán poner una letra un poco más amable en la que no se metan con nadie y en la que todo va bien, y otros prefieren decir que todo va mal. Con el tema de las letras me pasó lo mismo con el periodismo, si escribes muy mal ya no me interesa. Hay gente que aborda la temática del amor y lo hace de una forma tan formidable que me da lo mismo de qué escriba. No creo que sea necesario ir a contracorriente, creo que tiene más que ver con la actitud. Me llega mucho más que una persona haga lo que haga con pasión.

– En una entrevista dijo que la vida no le debía nada, ¿y la música?

–Menos todavía. Más bien le debo yo. Me ha dado una manera de vivir extraordinariamente “vivible”. Tengo que trabajar como todos, pero me levanto cada mañana y lo primero que hago es coger mi guitarra maravillosa y tocar. No siento que la vida me deba nada en ningún aspecto: tengo salud, gente que me quiere y me cuida mucho y hago la música que quiero y que me dicta el corazón. Siendo músico no puedes pedir más. Tocar en un sitio para 1.000 personas en vez de para 10.000 te llena la cuenta corriente, pero no el corazón. Se trata de emocionar a la gente, eso es un superéxito. Por ello, no tengo derecho a pedirle a la música nada más.

–Abrirse paso en la música es complicado y llegar al número uno, más. Dicen que el poder corrompe, ¿la fama también?

–A mí la gente me trata con muchísimo cariño desde siempre. Si que es cierto que si veo las entrevistas que daba en los años 90 era para darme unas hostias, lo reconozco.A día de hoy, creo que he bajado bastante el tono y estoy más tranquilo en las entrevistas que hago en comparación a las de antaño. Actualmente, la fama es cuestión de cómo te comportas ante ella, más de lo que la propia fama te pueda llegar a hacer. Si tienes 20 años y te llevas al año 20 millones de euros, probablemente te dejes llevar. Más allá de eso (que no era mi caso) cuando empezaba quería hacer muchas cosas, y en base a ello acababas siendo alguien reconocido. Hoy en día, en muchos aspectos de la sociedad, la gente se dedica a ser alguien. Cuando se pierde todo el tiempo en intentar ser alguien, no terminas haciendo nada, que es muy diferente. Antes eras famoso como consecuencia de que lo hacías mejor o peor, pero en la actualidad hay gente muy famosa y no hay una consecuencia, es un fin. En cada concierto sigo firmándole autógrafos a todo el mundo.

–¿En qué punto de su carrera se encuentra en la actualidad?

–En el mejor. Tengo la mejor voz que he tenido nunca, los conciertos duran dos horas y media y estoy superfuerte tanto física como mentalmente. Me lo estoy pasando muy bien. Los conciertos están llenos.

–En su dilatada trayectoria ya actuó hace años en la ciudad con un concierto en Fexdega. ¿Qué supone para Revólver volver a dar un concierto en Vilagarcía?

–Siempre he tenido una cuestión muy interiorizada y es que cada vez que voy a tocar a un sitio me despido, ya que no sé cuando voy a volver y si realmente lo haré. Esta idea lleva siendo así durante los últimos cuarenta años. No tengo contrato fijo, a mi me despiden, y no sé si me van a volver a llamar más adelante. Si lo hacen, lo único que puedo hacer es sentirme extraordinariamente orgulloso de lo que soy, honrado y feliz por ello. Intentará hacerlo lo mejor que pueda y lo mejor que sé. En este sentido, hacerlo lo mejor que uno sabe, es lo mínimo para alguien que te vuelve a llamar.

–Esas sinergias con grandes aforos y escenarios icónicos motivan a los artistas, ¿cambia mucho pasar de tocar en grandes recintos a hacerlo en ciudades más pequeñas?

–Sinceramente, a mí no me cambia absolutamente nada. Me da lo mismo tocar en Las Ventas que en Vilagarcía de Arousa, o tocar el día antes en Gijón. A mí el lugar me da absolutamente igual. Voy donde me quieren y me dejo la vida en cada concierto como si fuera el primero o el último. Me importa muy poco donde estoy; eso a mí sobre el escenario no me influye para nada.

–A las 23.00 horas actuará en A Xunqueira con motivo de las fiestas de Santa Rita. ¿Qué puede adelantar del concierto que va a dar esta noche?

–Le puedo avanzar que hay muchísimas canciones del disco nuevo y muchísimas canciones de todo mi repertorio. Cuando llevas tantos años, al final tu último disco es la excusa, pero el verdadero motivo es tu carrera. En dos horas y media solo espero que el público se lo pase genial que para eso vamos a tocar ahí.