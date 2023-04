La reforma de A lomba, una promesa electoral oportunista para el PP

Ocho años después de llegar a la Alcaldía, Alberto Varela presentó el pasado viernes un proyecto para acabar con los problemas del césped de A Lomba, algo que ha llamado mucho la atención del Partido Popular de Vilagarcía ya que “después de tanto tiempo, es el primer intento de solucionar el problema, eso sí, echando balones fuera y descargando la que es su responsabilidad en la Xunta”.

Desde el Partido Popular no dudan en darle la bienvenida a la realidad del deporte de Vilagarcía, agradeciendo que “reconozca un problema que lleva latente desde hace años; por ese motivo, su solicitud de fondos a 40 días de las elecciones se torna del todo increíble y electoralista, algo de lo que son conocedores el vecindario y los deportistas, que son los que sufren el abandono al que están sometidos por el gobierno socialista”.

Par ala formación que dirige Ana Granja , la conclusión tras los años de gobierno de Varela es muy clara: “o no tiene capacidad para gestionar el presupuesto municipal, o las prioridades del gobierno socialista están muy alejadas del deporte vilagarciano”.

Granja asegura que desde su formación llevan años demandando una actuación inmediata integral en el campo de A Lomba y no solo en el césped. Un ejemplo de ello es que en octubre de 2021 se presentó una moción a pleno solicitando esta actuación, pero como no había elecciones tan cercanas, Varela no asumió sus responsabilidades, actitud que se siguió repitiendo desde entonces pese a nuestras reiteradas denuncias. El PP llevará en su programa un plan integral de reparación y mejora de las instalaciones de A Lomba, no solo del césped.