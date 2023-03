Triplicar la capacidad de la red de agua, la cuenta pendiente con O Salnés

Todavía quedan algunos meses para el verano, pero la Mancomunidade de O Salnés ya sabe que durante esas fechas todo el sistema de suministro de agua estará al límite, ya que no contará con el nuevo depósito de cola que viene reclamando desde hace años. El ente siempre ha tenido problemas durante el verano con la capacidad de almacenaje de agua -no con la captación, ya que el cauce del Umia, hasta el momento, siempre ha respondido- y lleva reclamando la construcción de un depósito de cola con capacidad para 15 millones de litros de agua en Treviscoso.

Marta Giráldez, presidenta de la Mancomunidade, tiene previsto reiterar la petición de entrevista con la titular de la Consellería de Infraestruturas, Ethel Vázquez ya que “ni siquiera nos ha contestado a la que solicitamos hace meses y esto es de vital importancia para nosotros”. La responsable de la Mancomunidade apunta que “llevamos muchos años con el sistema al límite y, salvo cuestiones muy puntuales que fueron resueltas sin que llegase a afectar a la población, este siempre ha respondido”. Sin embargo, recuerda que “somos la comarca más turística de Galicia, que triplica su población durante el verano y que recibe a más de un millón de personas en esos cuatro meses, si sufrimos una avería sería un duro golpe para todo el sector hostelero”.

Para la construcción de este depósito existe proyecto y se cuenta con los terrenos necesarios ya que la Mancomunidade, todavía en la etapa de Gonzalo Durán como presidente, adquirió 30.000 metros cuadrados de terreno en el que se podrían ubicar dos de estos depósitos. “Necesitamos triplicar cuanto antes nuestra capacidad de almacenamiento de agua porque tenemos los motores trabajando las 24 horas al día, lo que supone un esfuerzo muy importante para la planta de Treviscoso. Acometer la Mancomunidad las obras es inviable, ya que supondría un desembolso de 3,5 millones de euros y un ente como el comarcal no tiene capacidad para llevarlo a cabo, por eso entiende que la Xunta tiene capacidad para asumir su coste o para recurrir a otro tipo de fondos.

Giráldez recuerda que el próximo presidente de la Mancomunidade, sea del PSOE o de otro color político “se va a tener que enfrentar a este problema, a no poder descansar pensando que una mínima avería en el sistema puede provocar un auténtico problema en una comarca llena de turistas y establecimientos hoteleros; es algo de lo que venimos alertando a la Consellería y a Augas de Galicia, que incluso han diseñado un proyecto, pero no hemos avanzado nada en la ejecución de la obra”.

La preocupación es tal que el ente ha presentado un proyecto de depósitos de cola en los municipios a fondos Next Generation. “Todavía no sabemos nada de si nos lo van a conceder, pero es una opción que estamos manejando y que sería fundamental is se saca adelante la construcción del depósito de cola en Treviscoso”, explica Giráldez.