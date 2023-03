Viva Suecia, The Guapos, León Benavente, La Bien Querida, Joe Crepúsculo, Abraham Boba, Núria Graham, Rocío Saiz, Melenas, Adiós Amores, Carlos Risco y Lontreira se unen al cartel de Atlantic Fest 2023, en el que ya se había confirmado las actuaciones, en la playa vilagarciana de A Concha, de Leiva, Sidecars, Sidonie, Cupido y Cariño.

Viva Suecia, es la nueva gran banda de la escena alternativa en España, pulverizando logros hasta alcanzar su actual estatus como una de las bandas más importantes del rock independiente nacional. Son cabeza de cartel en los principales festivales del país y tiene una legión de fans que no solo han llevado a su nuevo álbum a ser el número uno de ventas en España, sino que también agotan las entradas para verlos en su gira meses antes de comenzar. Y es que es en el directo donde las canciones de Viva Suecia alcanzan su máxima expresión. "Sus conciertos se convierten así, en un desbordante ejercicio de amor por la música y el rock de una banda en absoluto estado de gracia", confirman desde la organización.

The Guapos, súper grupo formado por Adán Jodorowsky, El David Aguilar, Jay de La Cueva y Leiva; cuatro reconocidos artistas de la escena musical actual en México (donde residen tres de ellos) y España (donde vive Leiva).

The Guapos nace para lograr el sueño que tenían en común todos sus miembros: divertirse dando vida a un proyecto único, ejecutado a la perfección, que funcionara a largo plazo, así como cumplir con sus carreras individuales.

Su filosofía de rescatar lo mejor de épocas pasadas, actualizando lo clásico a su manera, les ha llevado a grabar todas las canciones del que será su álbum de debut, que verá la luz muy pronto, completamente en analógico. Letras pegadizas, ritmos bailables y las formas más molonas de antaño, traídas a nuestros días por estos cuatro grandes músicos.

León Benavente han pasado ya por Atlantic Fest dejando siempre al publico fascinado con su sonido arrollador en directo. Ahora regresan para presentar ERA, su nuevo álbum, que habla del final de las cosas y los nuevos comienzos. Tras presentarlo en salas y teatros de todo el país a lo largo de estos meses, ahora ha llegado el turno de los festivales en los que presentan una nueva propuesta escénica, que estamos seguros volverá a ser espectacular, porque sus directos nunca fallan, son pura energía que se contagia desde el escenario y envuelve a todos.

Ana Fernández-Villaverde, es una de nuestras artistas más queridas. La Bien Querida trae a Atlantic Fest su nuevo flamante trabajo Paprika su séptimo álbum de estudio. Una apuesta por raíces pop contemporáneas con sonidos caribeños, y que habla de las delicias y los dolores en las idas y venidas de una relación. Bachata, salsa, rumba y bolero, se mezclan con melodías pop, samples techno y guitarras rock.

Joe Crepúsculo tiene nuevo disco, Trovador tecno. Una celebración electrónica en la que Joe vuelve con capa y cancionero irrefutable de la mano del juglar Aaron Rux, el otro protagonista de este manjar electrónico. La electrónica que ha elaborado para este trabajo es un regalo para la historia cultural del siglo XXI: antropología dance con un catálogo irrefutable de joyas para la pista de baile.

Abraham Boba, abrirá Atlantic Fest el jueves 20 de julio en el Salón García de Vilagarcía de Arousa con Esto no es una canción. Un espectáculo en el que el protagonista, solo en escena, se dirige a lo largo de 50 intensos minutos al espectador, para quien narra este viaje interior que va de lo público a lo íntimo; Esto no es una canción no es solo un recital de poesía; es un espectáculo audiovisual. Abraham Boba mezcla sus poemas con bases sonoras, refuerza sus textos con tres canciones al piano compuestas para este show y de fondo con las proyecciones visuales del cineasta gallego Lois Patiño. Tras dos años de gira, la actuación de Atlantic Fest será la última, la más especial, en el mismo lugar donde empezó con los ensayos previos al estreno de septiembre de 2021.

Sueños, fábulas y el abrazo íntimo del hogar se combinan en Cyclamen, el cuarto álbum de la cantante irlandesa/catalana Núria Graham. Es una obra tierna y jazzística que invita al oyente con acordes de piano resonantes, guitarras serenas, música elegante y etérea que suma cuerdas y líneas errantes de contrabajo, sin mencionar los toques de fagot, arpa, flauta y saxofón.

Autoboicot y Descanso, es el primer single adelanto del nuevo LP de Rocío Saiz, en el que une fuerzas con artista barcelonés de pop y urban Tauro; es un viaje hacia el autoconocimiento, la crítica personal y social, hacia la gestión de las expectativas, y hacia la tranquilidad, que es el nuevo sexo. Rocío Saiz es una actriz, cantante y presentadora, que formó parte de los grupos Las Chillers y Monterrosa.

Melenas rápidamente se convirtieron en una de las bandas que más ha dado que hablar en la escena garage pop de este país. Resuenan The Feelies, Stereolab o el sonido más fiero del C86 en canciones con letras para corazones sensibles. Aterrizan por primera vez en Atlantic Fest tras haber pisado los escenarios más importantes de festivales nacionales como el Primavera Sound, FIB, Low o BBK; e internacionales como el SXSW de Austin (en dos ocasiones) en 2021 ganaron en Groningen (Holanda) el premio europeo MME Award, que previamente habían ganado Rosalía, Hinds o Dua Lipa.

Adiós Amores son el secreto mejor guardado (hasta ahora) del pop nacional. Desde finales de 2019 llevan grabando singles, en los que encontramos ecos innegables de su admirada Jeanette y de las pegadizas melodías yeyés de otras ídolas como France Gall y Françoise Hardy. O la reverencia que la banda muestra por Lole y Manuel, a los que no dudan en poner en el mismo altar que a sus deidades psicodélicas: Brian Jonestown Massacre, The Flaming Lips y The Electric Prunes. Esto promete y mucho, atentos a su paso por Atlántic Fest!

Carlos Risco ha vivido los últimos veinte años en Madrid, como periodista para medios como El País, Rolling Stone o Vanity Fair. Toca la guitarra desde los trece años, Cando chegue a hora e A súa beleza cereal e ximnástica son sus dos primeros singles con los que aparece de entre las nieblas a ocupar un lugar propio, ya que su carrera musical ha sido siempre como acompañante no a los mandos. Así llega a Atlantic Fest con su proyecto más personal y en gallego que estamos deseando escuchar.

Lontreira es la joven banda ganadora de la Canción del Verano, en Galicia con el tema Corazón de toxo. Estarán presentando su primer disco Apnea en Atlantic Fest. Intercala poemas y canciones para ir narrando singladuras de la vida a través de las conexiones especiales con los espacios naturales simbólicos.

Las entradas se encuentran a la venta en la página web oficial del festival www.atlanticfest.com al precio de 50 € hasta el 26 de mayo.