“Podemos convencer a la gente de que meter la papeleta del PP en la urna no produce ampollas”

Hace menos de dos semanas que el Partido Popular eligió a Ana Granja como candidata a la Alcaldía de Vilagarcía para las municipales de mayo después de varios meses de incertidumbre. La portavoz del principal grupo de la oposición sabe que no lo tiene fácil para arrebatar el bastón de mando a Alberto Varela, que gobierna con una holgada mayoría absoluta, pues los populares necesitan sacar once concejales, es decir, más del doble de sus cinco actuales. Deporte, tráfico y recuperación de las playas serán algunos de sus ejes estratégicos. También tiene claro que no llevaría adelante proyectos como el de las piscinas de agua salada.

– Después de varios meses de incertidumbre, finalmente la dirección provincial se ha decantado por usted para rivalizar con Alberto Varela por la Alcaldía de Vilagarcía. ¿Cómo se siente?

– No fue Pontevedra la que decidió. Aquí se creó una gestora de la que salieron dos nombres. Como se estaba retrasando el tema y estábamos viendo que nos íbamos a ir a enero aún sin decidir nada, nos pusimos en contacto Juan Bayón y yo y estuvimos hablando y hablando hasta que llegamos a un acuerdo. Ese acuerdo se mandó a Pontevedra, a Pontevedra le pareció bien y entonces para adelante. La verdad fue así. ¿Y cómo me siento? La verdad es que muy bien. Pensé que no me iba a encontrar así porque realmente fueron meses duros, sobre todo porque se te echa el tiempo encima y la gente preguntaba quién iba a ser el candidato. Fueron unos meses de incertidumbre pero ahora estoy contenta.

– En 2015 el PP perdió la Alcaldía y en últimas elecciones bajó de 7 a 5 concejales, por lo que llevan varios años encadenando malos resultados. ¿Qué expectativas tiene para los comicios de mayo? ¿Cómo espera darle la vuelta a la tortilla?

–Es difícil, muy difícil. Vilagarcía es muy socialista. Esto no es una novedad, es de siempre. Y además no podemos olvidarnos de que ganamos con once o no vamos a gobernar, así que es muy difícil. Pero pienso que lo podemos conseguir. La sensación de ahora no es la de 2019. La gente está mucho más cabreada, como más inquieta, se echa más las manos a la cabeza. Entonces eso me anima a pensar que podemos intentar convencerlos de que meter nuestra papeleta en la urna no produce ampollas. Que podemos conseguir que yo y mi lista les aporten seguridad y sensatez, que pueden hablar con nosotros, algo que ahora no hacen porque ven que el gobierno está alejado de la gente.

– ¿Sobre qué áreas va a centrar su programa electoral?

– Estamos empezando y aún tenemos que reunirnos con mucha gente, mucha. Incluso este momento no es muy bueno porque la gente está con la Navidad. No obstante los temas de tráfico, mantenimiento y deporte para mí son muy importantes. También el comercio y las empresas. No podemos permitir que una empresa que quiera instalarse en Vilagarcía tarde tres años en que se le solucione el papeleo. Hay que buscar la forma de agilizarlo. No podemos ser una villa solo de comercios y de bares. Tenemos que crecer.

– ¿Con qué personas tiene claro que va a contar en su candidatura?

– Con Juan Bayón. La verdad es que estoy posponiendo un poco el tema de la lista porque a veces produce molestias. Además como queremos hacer una lista distinta, con gente nueva y aún tenemos que hablar con muchas personas. El tema de la lista lo llevo con calma.

– ¿Sondeará a David Oliveira ahora que se ha marchado de Ciudadanos?

– Está clarísimo que vamos a hablar con él. Él no sé si tiene interés o no pero desde luego yo sí que tengo interés en hablar con él.

– Habitualmente aluden a un descontento generalizado de la ciudadanía con la gestión del PSOE, especialmente por las obras, el tráfico y la falta de atención al rural. ¿Cuál cree que es el punto débil del gobierno de Varela?

– Tráfico, ciclovías, rotondas… Todo eso está clarísimo. Hacen obras que nadie ha pedido.

– ¿A qué se refiere?

– Nadie pidió la de Arzobispo Lago. Tienes totalmente degradado O Castro y vas y te metes en esa obra. La sensación que me da es que el PSOE hizo una obra, que fue la de plaza de Galicia, y aunque ellos dicen que es su modelo de ciudad, esta obra les condicionó el tráfico. A partir de ahí tuvieron que ir haciendo un parche y otro parche. Se meten en el carril bici, que les condicionó el mercado, por dónde van los autobuses, los coches... Cada obra les lleva a hacer otra obra para solucionarlo. Su punto débil es el tráfico.

– Hoy en día casi nadie discute la idoneidad de las peatonalizaciones. ¿Qué opina el PP?

– No estamos en contra de las peatonalizaciones. Pero la sensación que da, que está pasando también en Pontevedra, es que llegan a un punto en donde rompen. Es decir, una calle está bien. Rey Daviña funcionó muy bien. No sé si lo criticamos o no, yo en aquel momento no estaba, pero es verdad que funciona. Pero no se pueden seguir haciendo peatonalizaciones en un pueblo en el que tenemos tres calles porque no das facilidad para que venga gente a los comercios a comprar, al reparto, … Todo eso son complicaciones. Y además estamos haciendo calles peatonales para que circulen coches.

– ¿Le parecen un exceso de peatonalizaciones?

– Claro, además el gobierno ha intentado en estos últimos cuatro años hacer lo que Vilagarcía podría asumir en veinte. Hay que hacerlo poco a poco. La gente está asfixiada. Y ahora tú les dices que vamos a peatonalizar también A Mariña en el próximo mandato y te mueres. Hay más obras que hacer que peatonalizar creo yo.

– ¿Como por ejemplo?

– No puede ser que en pleno siglo XXI haya en A Laxe viviendas sin saneamiento. Eso no se ve, ya lo sé, no vende. Quien dice A Laxe, dice Guillán… Son mucho más importante esas obras que peatonalizar.

Nacida en Vilagarcía en 1960, Ana Granja se dedicó profesionalmente al mundo de la construcción como encargada y jefa de obra. No fue hasta 2013 cuando aterrizó en la política, y lo hizo asumiendo responsabilidades de gobierno como concejala de Urbanismo y Obras hasta que en 2015 el PP perdió la Alcaldía.

– Si gobernase Vilagarcía, ¿qué proyectos metería en un cajón?

– Yo haría todo lo posible para regenerar las playas. De Vilagarcía a Carril tenemos una playa de 2 kilómetros que es una maravilla. ¿Que a lo mejor cuesta 6 millones? Pues pelea por eso. Yo no haría las piscinas, entre otras cosas porque va a conllevar un mantenimiento. Todas estas obras que se están haciendo van a significar más costes para el Concello porque si estás haciendo una biblioteca más grande, no puede ser que la vayan a atender las mismas cuatro personas de antes. Si pones en marcha el Balneario, arreglas la playa… Recuperar las playas es lo mejor que se le puede hacer a Vilagarcía. También el pabellón de Bamio es muy necesario.

– ¿Qué uso le daría al Balneario de la playa Compostela?

– No lo tengo muy claro, pero pienso que se le puede dar, por ejemplo, un uso de bar o cafetería a la parte de abajo y recuperar el esplendor que tuvo en su día. Y en la parte de arriba se pueden hacer aulas de formación.

– ¿Qué opinión tiene Ana Granja sobre el nuevo centro de salud de Vilagarcía? ¿Considera la Comandancia una buena ubicación?

– Aún estamos pendientes del informe de tráfico porque si la única calle de acceso para ambulancias va a ser Elpidio Villaverde porque el resto va a ser peatonal, estamos otra vez dependiendo de un vial del Puerto. Sobre la ubicación nosotros no estábamos de acuerdo. Presentamos hasta cinco parcelas distintas donde se podría hacer, como la Finda D’Ouro o en A Escardia. Pero Alberto Varela no presentó ninguna, solo quería la Comandancia sí o sí, para su vanagloria, para decir “lo propusimos y lo conseguimos”. Esa parcela al principio no valía porque tenía tasas y había que derribar un edificio. En el momento en que el Ayuntamiento se hace cargo de pagar las tasas y de demoler el edificio la Consellería ya no tiene motivo de por qué no. O se decide o el dinero se iba a otro lado. Y yo, como vilagarciana, ¿qué hago? No puedo decir que no salga adelante el centro de salud porque es necesario. Así que una vez que es en la Comandancia o en ningún sitio, encantados de que la Xunta meta el dinero en Vilagarcía. Por eso cuando nos dicen que un día decimos una cosa y otro día la otra no es así; siempre decimos lo mismo: no nos gusta el sitio pero es el único que hay, es el único que propuso el gobierno. Y si ellos con su mayoría no les importa pagar 1,7 millones más 250.000 euros en el derribo, ¿qué vamos a decir?