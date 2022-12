Una adicción llamada internet

Entre 7.000 y 8.000 niños y adolescentes gallegos presentan ya síntomas compatibles con el llamado trastorno por uso de videojuegos, reconocido como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el pasado 1 de enero. Asimismo, entre un tres y un cuatro por ciento de los menores gallegos manifiesta rasgos de ludopatía. Dos datos que aportó ayer en Cambados el doctor en Psicología Antonio Rial Boubeta, que el miércoles de la próxima semana impartirá en esta localidad arousana una charla coloquio sobre adicciones sin sustancia.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Cambados y la Fundación Galega contra o Narcotráfico, y quiere poner el foco en los estragos que el mal uso de los videojuegos, las redes sociales o las apuestas deportivas de los bares pueden provocar en la salud mental de los jóvenes. Rial advierte de que en gran medida estos trastornos pueden explicar los elevados índices de ansiedad y depresión que se están viendo entre los jóvenes, que en casos extremos pueden desembocar en el suicidio.

El coloquio se celebra el 14 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Auditorio de A Xuventude. La entrada es libre, y está especialmente pensado para padres y profesores, si bien también pueden acudir los propios jóvenes.

En este sentido, Antonio Rial Boubeta ha hecho hincapié en la necesidad de que los padres asumen un papel mucho más activo en la educación de los niños. “Muchos padres no supervisan lo que hacen sus hijos en internet, no establecen ningún tipo de control, no ponen límites (...). Los padres ni estamos ni se nos espera”, lamentó.

Esta falta de control parental, en opinión del experto, es perniciosa, de ahí que haga mucho hincapié en que las familias -y los demás agentes sociales-, “seguramente podemos hacer mucho más de lo que hacemos”.

En este sentido, Rial Boubeta advirtió de que en muchos hogares incluso se ha renunciado a la convivencia familiar. Según un estudio elaborado por la fundación Barrié, “dos de cada diez chicos ya no cenan con sus padres”.

La Fundación Galega contra o Narcotráfico añade otros datos para la reflexión: en 2021, apostaron en Galicia a través de internet unos 10.000 adolescentes, a pesar de que se trata de una actividad ilegal; y unos 20.000 jugaron dinero en las máquinas de apuestas deportivas de los establecimientos hosteleros.

El ciberacoso

La charla del día 14 fue presentada a mediodía de ayer por el propio Boubeta, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y el gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso. El regidor avisó de que las adicciones sin sustancia pueden provocar daños severos en la salud mental de los jóvenes, y citó mayores niveles de agresividad y una mayor exposición a las ideas suicidas. Fernando Alonso, a su vez, manifestó que lo más habitual es que este tipo de adicciones vayan acompañadas de otras a las drogas convencionales. “Estamos ante un problema sanitario de primer nivel”, agregó.

Antonio Rial Boubeta, por su parte, también estableció un vínculo entre el uso problemático de la tecnología y el acoso escolar, pero hizo hincapié en el “ciberacoso”. “Se trata de una forma de acoso mucho más silente y difícil de detectar, pero que provoca un gran impacto emocional en la víctima”, alertó. El doctor en Psicología avisó de que quienes sufren acoso a través de internet tienen mayores probabilidades de desarrollar depresión o de tener ideas suicidas.

Rial está convencido de que la sociedad en su conjunto tiene que adoptar una respuesta más activa para combatir el mal uso de las tecnologías, y aclara que de nada vale delegar toda la responsabilidad en los profesores y en un par de charlas en el instituto.