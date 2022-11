Durán tras 27 años en el cargo: “Todavía tengo fuerzas para trabajar por Vilanova”

Después de 27 años, Durán asegura que no le puede el desgaste, es más, mantiene que tiene cuerda para rato y “fuerzas para seguir transformando Vilanova, nos quedan todavía muchos proyectos por sacar adelante y seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, que es para lo que se debe presentar un político”.

Durán aseguró que el partido todavía no ha empezado a diseñar la que será su lista electoral. “El candidato se escoge en noviembre, pero la lista no se hace hasta marzo o más allá; todavía tenemos muchas cosas que analizar; es cierto que va a haber cambios con respecto a las anteriores, pero todavía es muy temprano”, explicó.

Vaya quien vaya, lo que tiene muy claro Durán es que aspira a repetir, e incluso, mejorar, los resultados obtenidos en 2019. “Queremos obtener los once concejales, hemos hecho varios sondeos y parece que estaríamos muy cerca de conseguirlo y con ese objetivo vamos a trabajar en estas elecciones, como lo hemos hecho en estos cuatro años”, explica Durán.

El presidente provincial, Luis López, puso en valor el respaldo con el que cuenta Durán, al que tildó de “alcalde carismático, del que nos sentimos orgullosos en el PP, por el apoyo indiscutible que recibe”.

En esta línea, indicó que el único fin de Durán “es buscar el progreso de Vilanova de Arousa y velar por los intereses de sus vecinos”, poniendo como ejemplo que “no hay día que en este municipio no se acometa una obra o se inicie un nuevo servicio o actividad; hablar de la gestión de Gonzalo Durán en Vilanova es inabarcable, por su capacidad para atraer grandes inversiones”.

También destacó que “un alcalde que quiere repetir y que cuenta con el apoyo que tiene Durán, como es este caso, siempre tiene las puertas abiertas por parte del Partido Popular”.

El acto de presentación de Durán dejó numerosas anécdotas, desde la presencia de una amplia representación social y económica del municipio, hasta las alabanzas en la presentación de su fiel escudero, Javier Tourís, que llegó a calificarle como “el hombre que ha cambiado Vilanova, ya que pasó de ser un pueblo triste a ser lo que hoy es gracias al mejor alcalde que tuvo y tendrá”. Otra anécdota fue el desconocimiento de López sobre las veces que se ha presentado Durán a la Alcaldía. Este tuvo que explicarle como la de 2023 será la novena ocasión en la que concurrirá como cabeza de lista, narrando como se gestó su fichaje en 1991 con Mariano Rajoy en el bar de la Cofradía. Además, recordó que también fue alcalde de A Illa, durante dos años, consiguiendo “la mayoría de los votos, que es algo que se le olvida a todo el mundo”.

Sendas y terrenos en O Terrón





Después de 27 años como alcalde, Durán garantiza que, en caso de renovar la confianza de los vilanoveses, va a dar continuidad al trabajo que se ha estado realizando desde el Concello en los últimos años. Así, entre los proyectos que mantiene en marcha, se continuará con la puesta en marcha de sendas peatonales por el municipio, completando algunas como la que unirá Currás con Lobeira o la de Corón. A mayores, uno de los pasos que se va a dar será la adquisición de terrenos en O Terrón para completar el proyecto de la zona deportiva y la creación de un gran parque de ocio y esparcimiento en el otro lado de la pasarela que une la emblemática playa con el casco urbano.

No quiere hablar de la familia





Los rumores que apuntan a que su hermano, José Juan Durán, puede ser uno de sus adversarios el próximo 28 de mayo fue algo que el candidato conservador no quiso entrar a valorar. “Me permitiréis que no hable de cuestiones de familia en público, no lo he hecho nunca ni voy a cambiar ahora”. En lo que respecta a los candidatos de la oposición, Durán no quiso entrar a valorar quienes van a ser, primero, porque “todavía no han sido designados, y segundo, porque son cuestiones de otros partidos en las que nosotros no nos vamos a meter, cuando estén designados y comience la campaña electoral ya habrá tiempo para analizarlos”. La intención con la que parte Durán es la de conseguir once concejales, algo que le supondría volver a incrementar su número de votos.