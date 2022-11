El PP reclama al Gobierno estatal más de dos millones de euros en inversiones para O Salnés

Con el documento en plena tramitación, el Partido Popular de O Salnés se reunió ayer en Cambados para elaborar una serie de enmiendas que presentar a los Presupuestos Generales del Estado, unas enmiendas que, de ser aceptadas, supondrían la llegada a la comarca de más de dos millones de euros en infraestructuras y otras actuaciones.

El encargado de presentar estas reclamaciones que realizan los populares desde los concellos será el parlamentario Juan Constenla, enmiendas e n las que se encuentran la remodelación de la plaza de abastos de Cambados, l la rotonda de acceso al Hospital de O Salnés y la regeneración de la playa de O Preguntoiro, ambas en Vilagarcía; la construcción del paseo marítimo de As Sinas, senderos en la zona de As Patiñas y mejora de la Ruta padre Sarmiento, en Vilanova; y el paseo por el perímetro de la batería militar y prolongación hasta Con Negro y preservación y musealización de Adro Vello, en O Grove.

Estas enmiendas, explicaba Juan Constenla, forman parte de las 110 que va a presentar el Partido Popular solo para la provincia de Pontevedra y que afectan a una inversión que alcanzaría los 331 millones de euros y que se centran, sobre todo, en mejora de infraestructuras. Constenla insiste en que todos estos proyectos que reclama O Salnés “no figuran en ninguna partida y creemos que son necesarias para esta provincia, por eso los diputados electos estamos trabajando y recogiendo cuales son las problemáticas que nos transmiten los alcaldes y nuestros compañeros”. Constenla insiste en que los Presupuestos Generales del Estado “son un documento de Pedro Sánchez totalmente irreal, centrados en impulsar una gran campaña, la más cara para unas elecciones”.

Vilanova

Junto a Constenla se presentaron en la plaza de abastos de Cambados alcaldes y portavoces de los grupos conservadores de Vilanova, Vilagarcía y la villa del albariño. Gonzalo Durán, el primer edil de Vilanova, destacó “la implicación de nuestros diputados en conseguir cosas para esta comarca”. El regidor vilanovés insiste en la necesidad de finalizar la red de sendas peatonales que “unen hasta cuatro municipios de esta comarca” y lamentaba la escasa colaboración de Costas que “incluso cuando solo tiene que dar permiso y no poner un solo euro, que ya lo ponemos nosotros, no lo autoriza”. Se refiere a la senda de As Patiñas y a la mejora del colector del alcantarillado, para el que había consignados un millón de euros por parte de la Xunta.

Las reclamaciones de Vilanova no finalizan aquí, ya que vuelve a reclamar la construcción de un pequeño puente peatonal a la altura de Rego de Alcalde, para el que “había un acuerdo con la jefatura provincial, reconocido por la patrona mayor y edil socialista en pleno, María José Vales, por el que nosotros arreglábamos la rampa y ellos hacían la pasarela, pero nunca se cumplió”.

El regidor vilanovés recuerda que desde que Mariano Rajoy abandonó la presidencia del Gobierno en 2018, en ese municipio “no se ha vuelto a invertir un solo euro”. Para él, está más que demostrado que “son el gobierno más desastroso de la democracia porque en los presupuestos se dedican a primar tonterías, se ponen a hacer la O con un canuto con temas que no le importan a nadie, cuando su deber es mejorar la riqueza y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Durán agradece a sus compañeros de partido que “presentéis estas mociones y que, por el bien de todos los ciudadanos, esta gente eche poco tiempo en el cargo, porque nos están llevando a la ruina; son un desastre a los que solo les importan los votos de los separatistas catalanes y los radicales de Bildu”.

Vilagarcía

Por su parte, la portavoz del Partido Popular de Vilagarcía y presidenta de la gestora, Ana Granja, no dudaba en expresar que “menos mal que nuestros compañeros se acuerdan de la provincia y de Vilagarcía, porque Alberto Varela nos vende conversaciones que tiene, pero o habla al o no le entienden, porque en el Presupuesto se siguen olvidando de la regeneración de la playa de O Preguntoiro y de la rotonda al Hospital de O Salnés”.

La primera de las obras es muy necesaria para los conservadores, que ya la solicitaron hace dos años a través de Ana Pastor y que, ahora “está todavía peor, porque las mareas se llevan la arena y ya se la conoce como la playa del hormigón, porque es lo que se encuentran los bañistas cuando acuden a ella”.

Granja insiste en que “nuestro alcalde no sé don de está porque nunca actúa cuando debe hacerlo, para reclamar que se cubran necesidades urgentes como esta”.

Cambados

La candidata del PP de Cambados en las próximas elecciones, Sabela Fole, se quejó de la ausencia de una partida para asumir el gasto de la reforma de la plaza de abastos, una reforma muy necesaria porque “se encuentra en una situación calamitosa”. Reconoce la edil que se está realizando pequeños arreglos, pero que sirven de muy poco, ya que el déficit estructural que presenta el edificio hace imposible que pueda extenderse su continuidad en el tiempo. De hecho, recordó que “es difícil mantener las condiciones de salubridad e higiene, ya que las goteras del hielo acaban embarrando el suelo”. Para la edil conservadora, Cambados está perdiendo una oportunidad única, la de que los turistas puedan acercarse a una plaza de abastos moderna, con establecimientos hosteleros en los que poder degustar los productos que se ofrecen. La edil señaló al Concello como el principal artífice de que todo continúe así desde el año 2013 y lamenta que, de no aparecer en el presupuesto, el inmueble continúe con su deterioro.