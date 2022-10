Estos son los integrantes de las candidaturas a las elecciones en la cofradía de Carril

En Carril la Xunta Xeral está formada por once empresarios parquistas, un trabajador de este sector, nueve mariscadoras de a pie, un empresario y dos empleados de la agrupación de a flote.

Villanueva se presenta prácticamente con el mismo equipo que en 2018, ya que nueve parquistas repiten en la candidatura y se incorporan dos caras nuevas: Álvaro José Navia Franco y Rafael Carro Santorum.

Los demás integrantes que acompañan al presidente de la OPP-89 Parquistas de Carril son Javier Barreiro Ferreirós, Javier Cambre Feijóo, Javier Quintáns Berride, Juan Carlos Abuín González, Lourdes Díaz Diz, Marina Abuín Domínguez, Mónica Martínez Rey y Ramón Trigo Santorum. La candidatura se presentó ayer mismo, el último día de plazo.

Villanueva tendrá que enfrentarse en las urnas a la oposición, que concurre con una candidatura en la que predominan las mujeres. Son siete de once: Pilar Ferreirós, Luz Caamaño, Isabel Cores, Carmen Abelenda, Nellys Polo, Sonia Muñiz y Ana Belén Rivas. Los cuatro hombres que las acompañan en la lista de empresarios parquistas son Manuel Porto, José Ángel Longa, Juan Vidal y Narciso Longa.

En el marisqueo a pie solamente ha trascendido la presentación de una candidatura, también de la cuerda opositora a Villanueva. Repiten Rolando Vidal (presidente de la agrupación hasta las dimisiones del pasado mes de junio), Luis Vidal, Inmaculada Otero y Silvia Calvo. El equipo está renovado al 50% con las incorporaciones de María Porto, Eugenia Longa, Juan Rodríguez, Óscar Cardalda y Bibiana Calvo.

Como candidato para representar al marisqueo a flote la oposición lleva a Gabriel Muñiz por los empresarios y a Pilar Acosta y a Carlos Berride Meaños por los trabajadores. Como empleado parquista propone a Carlos Berride García.

La que en esta ocasión se presenta en solitario sin formar parte de ninguna lista es la mariscadora Rita Vidal, exvicepatrona y presidenta de la Asociación Amarcarril.

Las diferencias entre el patrón mayor y los socios críticos con su gestión estallaron el pasado mes de junio con una oleada de dimisiones que obligó a la disolución de los órganos de gobierno de la cofradía de Carril, teniendo que constituir la Consellería do Mar una comisión gestora que actualmente está dirigiendo el pósito con Ramón Tubío como presidente.

En un mismo día presentaron su renuncia diez socios (ocho del sector de marisqueo a pie, un trabajador parquista y un empresario parquista). Pero sumando las tres dimisiones anteriores, la cifra total alcanzaba las trece, es decir, más de la mitad de los vocales de la junta.

Entre las personas que decidieron abandonar sus cargos en la cofradía carrilexa se encontraban la vicepatrona, Rita Vidal, y el presidente de la agrupación de marisqueo a pie, Rolando Vidal, que al marcharse de la Xunta Xeral también lo hizo de sus demás responsabilidades en el pósito.

En lo que respecta al pósito de Vilaxoán, el patrón Joaquín Santos (del sector de artes menores) aspira revalidar su cargo con prácticamente el mismo equipo que en el último proceso electoral, hace cuatro años.

Donde no hay candidatos es en el marisqueo a pie. La actual presidenta, Lourdes Corvo, manifiesta “no tener interés” en presentarse. “Todas somos elegibles y electoras”, apunta. En 2018 tampoco concurrió pero salió elegida y siguió adelante.

Joaquín Santos, patrón de Vilaxoán: “Quiero continuar con los proyectos de regeneración”

El patrón mayor de la cofradía de Vilaxoán, Joaquín Santos, explica que vuelve a presentarse a las elecciones para “dar continuidad al trabajo que estamos haciendo”. Hace especial hincapié en los proyectos de regeneración para ganar nuevas zonas para faenar que antes eran improductivas. “Ahora estamos echando áridos en O Preguntoiro”, apunta el máximo responsable del pósito.

“Queremos continuar en esta línea porque lo que queremos hacer no se puede desarrollar en solo cuatro años”, añade Santos, que trabaja en artes menores como pulpo, centollo, ...

Que él sepa, no habría más candidaturas que concurran a los comicios del próximo 29 de octubre, aunque no descarta que a lo largo del día de ayer se hubiese presentado alguna otra opción. Por tanto de haber una lista única no se esperan cambios de calado en la cofradía de pescadores de Vilaxoán, la única del sur de la ría de Arousa que en 2018 renovó patrón.