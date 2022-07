La única cofradía de Arousa sur que no recupera la procesión marítima del Carmen. Estos son los motivos

Ramón Tubío está provisionalmente al frente de la cofradía de pescadores de Carril después de que una mayoría de miembros de la Xunta Xeral dimitiese en bloque, obligando a la disolución de los órganos de gobierno. Entre ese momento (8 de junio) y la constitución de la comisión gestora (la Consellería do Mar firmó la resolución de designación el día 29) la actividad del pósito estuvo prácticamente paralizada ante la imposibilidad de firmar ningún documento, ni siquiera los pagos por las ventas en lonja a los socios.

Ahora la situación ya se ha normalizado, pero ese paréntesis de tres semanas ha dificultado la organización de eventos tan importantes para el sector como la procesión marítima de la Virgen del Carmen que se celebra cada 16 de julio. Según explica el presidente de la gestora, “no dio tiempo por la documentación”.

Tres años sin procesión por mar

Así, este será el tercer año que los marineros carrilexos se queden sin desfile marítimo, ya que en 2020 y 2021 permaneció cancelado debido a la pandemia de COVID.

No obstante, Carril tendrá festividad por el día del Carmen, con una procesión terrestre que saldrá de la iglesia parroquial y hará una parada en el muelle, donde se llevará a cabo una ofrenda floral en honor a la patrona de los marineros. Acto seguido, la comitiva continuará hasta la cofradía y regresará al templo religioso acompañada en todo momento por la Banda de Música de Catoira. Será después de la misa de las 20.30 horas en la que cantará la coral San Sadurniño de Cambados.

El sábado por la mañana habrá pasacalles y concierto a cargo de Airiños do Carril, que por la tarde dará el relevo a Os Xirifeiros.

El socio más veterano

Ramón Tubío es el socio más veterano del pósito de Carril; de ahí que sea una de las cinco personas que forman parte de la gestora. Actualmente también ejerce de secretario en Parquistas de Carril, la asociación presidida por José Luis Villanueva.

En base al artículo 38 del Decreto 8/2014 del 16 de enero (que regula las cofradías), la Consellería designó una gestora compuesta por cinco personas. Una de ellas es el trabajador de mayor edad del pósito, otra el empresario más longevo (Ramón Tubío) y una tercera, el socio más joven. Los dos miembros restantes fueron propuestos por la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra (uno por la parte de los trabajadores y otro por la de los empresarios).

Obras paradas durante meses

Tubío apunta que la actividad está normalizada y que su intención es permanecer al mando de la cofradía de Carril “si me dejan, hasta el final”. Es decir, hasta que se celebren elecciones en todos los pósitos de Galicia, ya que aprovechando que a finales de año se llevarán a cabo comicios a nivel general en todas las cofradías de la comunidad, Mar no promoverá antes un procedimiento individualizado en Carril.

El problema es que durante estos meses distintos proyectos que tenía en cartera Villanueva (ahora expatrón tras la dimisión del sector crítico de la Xunta Xeral) no podrán ejecutarse. Así lo confirma Ramón Tubío, que prefiere no entrar en detalle de las obras que se demoran al considerar que no es su cometido.

Vilaxoán, A Illa, Cambados y O Grove retoman sus tradicionales travesías Carril es la única cofradía de pescadores de Arousa sur que no retoma este año la procesión en honor a la Virgen del Carmen. Cambados y O Grove la celebrarán este sábado; Vilaxoán el domingo y A Illa el siguiente sábado, día 23. Una de las particularidades de este año es que coincidirán en el mar las procesiones de dos de los puertos de la ría con una flota más numerosa: O Grove y Cambados. Los primeros festejan el día grande del Carmen siempre el 16, mientras que en Cambados trasladan los festejos para el primer sábado posterior a esa fecha. Pero en esta ocasión, coincide en sábado. Por ello, es probable que ambas procesiones coincidan a la altura del faro de A Lobeira, dado que saldrán de puerto a una hora similar, a media tarde. En ambos casos la Virgen irá en barcos de batea. En Cambados, será en el “Laurus”, mientras que en O Grove el honor le corresponde al “Jocar”, que pertenece al deportista Diego Portela. La tradición en esta localidad es que lleva la Virgen un armador que haya botado un barco nuevo ese año. El “Jocar” ya tiene cierta antigüedad, pero se le ha respetado el derecho porque la procesión no salió los dos últimos veranos debido a la pandemia.