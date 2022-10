Un paso más hacia el saneamiento integral de la ría de Arousa

Queda pendiente la mejora de la tubería a Vilanova y el problema del pozo de bombeo de As Patiñas, donde la semana pasada se registró un importante vertido. Esa obra, que cuenta con proyecto y con financiación, explicaba ayer Ethel Vázquez, permanece bloqueada por Costas del Estado “de una forma inexplicable”, estando ala espera de que el ente responda al recurso de Augas de Galicia.

La licitación de la mejora del bombeo y del colector de Cabanelas en Cambados y Ribadumia, supondrá una inversión de algo más de un millón de euros. Las empresas tienen hasta el próximo día 31 para la presentación de ofertas por lo que se prevé que los trabajos comiencen en el primer semestre del próximo año. El plazo para llevarlas a cabo es de seis meses, por lo que se espera que a lo largo de 2023 los problemas de Cabanelas estén solucionados.

El objetivo de la obra es solucionar las actuales deficiencias de la estación de bombeo con el fin de finalizar con los problemas de alivio de vertido al río Umia. Para ello, el proyecto contempla la modificación del trazado de impulsión de ese bombeo para que vierta directamente a la depuradora de Cabanelas, sin pasar por el bombeo de Barrantes, como hace en la actualidad. Al mismo tiempo, se van a acometer reformas en esas dos estaciones de bombeo para reducir las filtraciones de pluviales, que colapsaban el sistema.

Vázquez explicó que la Xunta está centrando sus esfuerzos en la zona sur de la ría de Arousa, donde se encuentran en marcha varios proyectos que afectan a varios municipios, entre ellos Vilagarcía, donde se va a iniciar “de forma inminente, la renovación de los colectores, con un presupuesto de 10 millones de euros, que se completará con la construcción de la nueva depuradora que se va a licitar próximamente”. Así, se sumarán 33 millones de euros para eliminar contaminantes a la ría.

Los alcaldes de Vilanova y Ribadumia, Gonzalo Durán y David Castro, estuvieron presentes en la presentación de ayer, agradeciendo el esfuerzo de acabar con un vertido “demasiado recurrente”. No estuvo el de Cambados, Samuel Lago, por problemas de agenda, pero también destacó la importancia que va a tener la obra “para este municipio por acabar con uno de los grandes problemas que venimos arrastrando en lo que a vertidos se refiere”.

Durán: “Costas sigue contaminando la ría”





“Si no se actúa en el colector de As Patiñas seguirá habiendo contaminación”. Así de contundente se mostraba ayer el alcalde de Vilanova, que calificaba de “inexplicable y difícil de entender” la decisión de Costas del Estado de paralizar la obra. El más duro en las críticas fue el alcalde vilanovés, que no solo cargó contra Costas del Estado, a la que acusó de “querer que la ría de Arousa se contamine”, sino también contra colectivos sociales como las mariscadoras de Vilanova, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) o los Ecoloxistas do Salnés, de los que aseguró que “cuando gobierna la izquierda están muy callados ante imágenes como las que vivimos la semana pasada, con un vertido aberrante”. La situación que se está viviendo demuestra para Durán que “tanto a Costas del Estado como a la izquierda les importa un comino la contaminación de la ría de Arousa, porque ese colector, cuyas tuberías están podridas, va a volver a reventar y va a volver a ofrecer la imagen del otro día; sustituir esa tubería y ampliar el colector era lo que queríamos hacer con esta obra, pero la izquierda ecologista de este país lo ha parado”. El regidor también le indigna la respuesta que recibieron varios empresarios que se acercaron a la Dirección General de Costas en Madrid. “ A ellos se les dijo que la Ley de Costas no había cambiado pero que sí se habían modificado los criterios, es decir, que no les da la gana de hacerlo”, asegura Durán.