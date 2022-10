El reto de hacer el marisqueo más atractivo para los jóvenes

El grupo de edad más numeroso en el marisqueo a pie gallego es el comprendido entre los 50 y los 59 años. Así lo puso de manifiesto esta semana la directora del Instituto Social de la Marina (ISM), Elena Martínez Carqués en la primera ponencia del ForoMar organizado por UPTA en Vilagarcía. “Tendremos que buscar fórmulas para garantizar el relevo generacional en vuestra actividad, en hacerla más atractiva para los jóvenes”, aseveró.

Para la patrona mayor de Vilanova, María José Vales, presente en dicha conferencia de la directora del ISM, plantear estrategias para favorecer la incorporación de los jóvenes al marisqueo debería empezar por cambios profundos que ayuden a mejorar la rentabilidad económica de la actividad. “Lo primero es conseguir unos rendimientos económicos dignos, porque en la actualidad hay cofradías en las que sí que se gana algo de dinero, pero en muchas otras, no”.

La directora del Instituto Social de la Marina manifestaba en ForoMar, dirigiéndose a las mariscadoras que, “muchas veces me decís lo bonito que es vuestro trabajo, y que a pesar de lo duro que es no lo cambiaríais por ningún otro”, por lo que entendía que en vez de insistir en la cara amarga del marisqueo tal vez habría también que incidir más en los aspectos positivos.

Martínez Vales, sin embargo, opina que eso por sí solo no bastará para atraer a los jóvenes. “Por mucho que te guste el marisqueo, no te vas a meter si no te la posibilidad de ganarte la vida”.

El grupo de edad más numeroso es de 50 a 59 años

Otra de las posibilidades que se puso sobre la mesa en la ponencia de Martínez Carqués, por parte de una asistente al congreso, fue incluir la actividad en el plan educativo oficial, ofreciendo una formación reglada equiparable a la de un ciclo de Formación Profesional. Pero la patrona mayor arousana no termina de ver esta alternativa, porque entiende que la solución no es obligar a los aspirantes a prolongar su etapa en las aulas hasta los 18 o los 19 años para obtener el permiso de explotación (Permex). “La educación obligatoria es hasta los 16 años, a partir de ahí, la gente tiene que tener opciones para ponerse a trabajar sin la necesidad de seguir estudiando”.

Por ello, la mariscadora vilanovesa plantea que todo pasa por ofrecer una alternativa laboral más rentable, y está convencida de que para ello es imprescindible el concurso de la Consellería do Mar. “Tiene que hacer caso a las cofradías e invertir más”, resalta.