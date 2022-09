O Salnés recibe casi 5 millones de euros para invertir en turismo

Otro de los asuntos que se pusieron sobre la mesa fue quién asumirá el IVA de las actuaciones. El asunto no es baladí, pues a la comarca le correspondieron 2,1 millones de euros, lo que supone un impuesto de 440.000 euros. Fernando Valdés indicó que será el Gobierno quien lo asuma, algo que ha sido celebrado por los alcaldes, ya que los concellos no tendrán que poner ni un solo euro en este programa.

O Salnés fue una de las comarcas españolas más beneficiadas en el reparto de los fondos Next Generation para turismo, dado que la Mancomunidade do Salnés obtuvo 2,1 millones de euros, y el Ayuntamiento de Vilagarcía, 2,5 millones. Los proyectos eran baremados, y en esa convocatoria solo se aprobaron los cuatro con mejor puntuación de toda Galicia, lo que avala la calidad de los presentados por ambas administraciones arousanas.

Con ese dinero, el Ayuntamiento de Vilagarcía prevé ejecutar las piscinas de agua salada, ya sea en la playa de A Concha o en la futura parcela municipal de O Ramal, mientras que la Mancomunidade maneja la creación de una red de miradores, la puesta en marcha de puntos de recarga de vehículos eléctricos o la instalación de zonas wifi públicas y de señales turísticas con códigos QR.

Los ayuntamientos todavía no han podido empezar las obras, pues están esperando a que el Ministerio remita el dinero, que procede de fondos europeos. Según Valdés, la transferencia se realizará en breve. Por ello, la presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, ha anunciado que ahora cada concello priorizará las obras en su municipio. En este sentido, anunció que los de Ribadumia y Meis propondrán la puesta a punto de la Ruta da Pedra e da Auga, uno de los reclamos de turismo de interior más importantes de la comarca.

Antes de acudir a O Grove, Valdés participó en el foro TurisTIC, celebrado en el palacio de congresos Mar de Vigo, e hizo una visita a Baiona. En esta localidad anunció una inversión de nueve millones de euros, siete de los cuales se destinarán a la mejora y la iluminación de la muralla del castillo, en cuyo interior se encuentra uno de los Paradores de Turismo más exclusivos de España. También en Baiona se financiará la creación de un aparcamiento disuasorio, la mejora del carril bici o la puesta en marcha de un sistema de préstamo de bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas.

Fernando Valdés hizo mucho hincapié durante la jornada en la necesidad de favorecer la digitalización del sector turístico (tanto público como privado). “Es el turismo del futuro”, resaltó.

La comarca presume de su verano del millón de turistas

Los alcaldes de la Mancomunidade do Salnés aprovecharon la reunión con Fernando Valdés para mostrarle los resultados del análisis del turismo que se hizo este verano en la comarca mediante la localización de los teléfonos móviles de los viajeros. Entre junio y agosto, pernoctaron en O Salnés 750.000 personas, una cifra que sitúa al territorio en el entorno del millón de visitantes pues todavía no se habían contabilizado los de septiembre. El análisis turístico lo realizó la operadora de telecomunicaciones Orange por encargo de la Mancomunidade do Salnés, y se financió precisamente con una partida de los Next Generation que obtuvo el ente comarcal.

Los resultados fueron presentados la pasada semana en Cambados y celebrados unánimemente por todos los alcaldes y concejales de turismo, pues la Universidade de Vigo estimaba que en 2003 la comarca recibía 100.000 turistas en verano, una cifra que entonces era vista como muy elevada pero que se queda muy pequeña en comparación con la actual. Los datos del pasado verano fueron excelentes en todas las localidades, aunque los mejores se dieron en Sanxenxo y O Grove. En el primero de estos municipios contabilizaron 280.000 turistas (viajeros que pernoctaron al menos una noche) entre julio y agosto, por 115.000 en O Grove. Pero también fueron excelentes las cifras de los demás municipios, incluso de aquellos que carecen de costa y de una tradición turística como tal. En Meaño, por ejemplo, se registraron 115.000 visitas de al menos un día durante el mes de julio.