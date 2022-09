Un vecino de A Illa, de unos 60 años de edad, tendrá que afrontar la próxima semana un juicio rápido después de haber sido sorprendido por los agentes de la Policía Local conduciendo sin haberse sacado nunca el permiso y haber dado positivo en el test de drogas, algo que tendrá que verificarse con una analítica en un laboratorio homologado.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, sobre las 18.00 horas, cuando los agentes sorprendieron un vehículo que circulaba de forma errática por el casco urbano del municipio. Decidieron darle el alto a la altura del paseo de O Cantiño para someterle al control de alcoholemia y de drogas. Sin embargo, antes de proceder a realizarlos se encontraron con la primera sorpresa, el hombre no es que careciese de carné de conducir, es que directamente nunca se lo había sacado. Tras comunicarle que acabaría en el juzgado por la comisión de un presunto delito contra la seguridad del tráfico, se procedió a realizar las pruebas, dando positivo indiciario en dos estupefacientes diferentes.

No es la primera vez que los agentes sorprenden a algún vecino del municipio conduciendo su vehículo pese a no tener carné de conducir, bien por no haberlo sacado nunca o por haber agotado todos los puntos tras cometer todo tipo de infracciones.