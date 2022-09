Vales descarta presentarse a la reelección por problemas de salud

La patrona mayor de Vilanova de Arousa, María José Vales Martínez, no volverá a ser reelegida para el cargo. La máxima responsable de la cofradía vilanovesa anunció ayer que no formará parte de los candidatos a presidir la entidad debido a cuestiones de salud que la obligan a dar un paso a un lado y ceder el testigo. La propia Vales reconocía ayer que “la salud no me acompaña y creo que ocho años han sido suficientes para impulsar una serie de proyectos de interés para este pósito con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de los socios”.

La patrona en funciones apunta que en la Cofradía se han hecho un buen número de proyectos en los últimos años pese “a su escaso poder adquisitivo”. Entre todos ellos, además de aquellos que sirvieron para regenerar bancos marisqueros y mejorar las condiciones de trabajo de los socios, Vales destaca el haber apoyado la instalación de paneles solares, una iniciativa que nos está permitiendo ahorrar mucho dinero en energía en lugares como la lonja”. Además, también se contribuye a reducir la contaminación en un medio fundamental para los socios. “Creo que Vilanova se caracterizo durante estos ocho años por presentarse a todas las convocatorias, con proyectos ambiciosos, consiguiendo que se nos adjudicasen el 90% de los mismos”. Entre las cuestiones pendientes, Vales reconoce que “nos quedaron muchas cosas que esperamos que los que vengan detrás estén dispuestos a darle continuidad”. La más importante para la todavía patrona mayor es la regeneración de la ría de Arousa y crear “un frente común para frenar los vertidos de una vez; esos vertidos son nuestro principal problema y hay que acabar con ellos, implicando a las administraciones y a todos los sectores sociales y económicos”. La patrona se va lamentando que “la ría se encuentre peor que cuando llegamos y dando la sensación de que las administraciones no están muy por la labor de arreglarla”. Por el momento no hay ningún candidato que haya dado el paso para presentarse a las elecciones, aunque Vales confía en que se presente, al menos, una lista para continuar con el trabajo de defensa de los intereses de los socios de Vilanova.