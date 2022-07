Solo 2.500 privilegiados podrán acceder a Fefiñáns para ver a Manu Chao

La contratación de Manu Chao en Cambados era una prioridad para el edil de Cultura, Tino Cordal, desde el inicio de su mandato en 2015. “Siempre fue un nombre que se barajó para la Festa do Albariño, pero ante la imposibilidad de contar con su presencia para esas fechas, decidimos intentarlo en otras fechas”. Abrir la mano en las fechas le acabó funcionando al Concello de Cambados que, después de varios intentos, contará con Manu Chao entre la nómina de grandes músicos que han pasado por la villa del albariño en los últimos años. “Creo que es un concierto que lleva mucho tiempo deseando ver buena parte de la población cambadesa, saliniense y gallega”, explicaba ayer Tino Cordal.

El concierto de Manu Chao se suma a la programación de conciertos y actividades que hace de Cambados “una villa referente en el calendario musical y cultural”.

Manu Chao es la guinda a un pastel cultural y musical que arrancará mañana, con la puesta en marcha de la LXX Festa do Albariño y que incluye varios conciertos de primer nivel a celebrar en la emblemática plaza de Fefiñáns. El primero de ellos será precisamente mañana, cuando se subirá al escenario Nicky Jam a partir de las 22.30 horas, cuyas entradas se están vendiendo a 45 euros.

El relevo el sábado lo recogerán Moura y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Las piedras de la emblemática plaza descansarán hasta el 2 de agosto, cuando, a partir de las 21.00 horas, se suban al escenario Irevire y las mediáticas Tanxugueiras. El día 3 de agosto, la plaza de Fefiñáns acogerá el concierto de Beny Jr y de Morad, con un coste de la entrada de 5 euros, mientras que, al día siguiente, a partir de las 21.30 y de manera gratuita, tocarán Boudebou y Susana Seivane. El viernes del Albariño, los conciertos tendrán un coste de 5 euros para poder disfrutar de La Montagne & PicoAmperio y Amaia, mientras que el sábado el testigo lo recogerán Dani Cornes y Dorian por el mismo precio.

Fefiñáns no será el único punto en el que disfrutar de la música ya que habrá verbenas en la plaza consistorial hasta el jueves, trasladándose durante los días grandes a la zona de Santo Tomé. Su lugar será cubierto con varias discotecas móviles. A ello hay que sumar todas las actividades que se celebrarán en el parque de Torrado, y sobre todo, las casetas de venta de vino, en las que hay preparadas más de 38.000 catavinos para degustar los mejores caldos de las 44 bodegas que participan en esta edición.

Dos enfermeras y un médico para el hospital de campaña





Ante las altas posibilidades de que el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cambados no dé abasto con las urgencias que se generan en una noche como las del fin de semana de las Festas do Albariño, el Concello ha contratado un hospital de campaña que se ubicará en las inmediaciones del centro de salud. Allí habrá dos enfermeras y un médico, que se encargarán de atender urgencias y hacer el triaje que sea necesario para su atención en el interior del PAC. Tino Cordal, edil de Sanidade, reconocía ayer que los medios que puede haber en el interior del PAC “son una incógnita, ya que el Sergas no garantiza nada, por eso si tenemos dos médicos en esas instalaciones puedo darme con un canto en los dientes”. La experiencia del hospital de campaña se vivió, por primera vez, en la Festa do Albariño de 2019 y “fue muy positivo porque contribuyó a aliviar el trabajo en el centro de salud, algo que el personal agradeció”. Para Cordal lo que está ocurriendo es “muy frustrante, porque es el ejemplo claro de que se quieren cargar la sanidad pública, no dan esperanza de que la situación vaya a mejorar”. Insiste en que “da la sensación de que nos están diciendo que en la sanidad pública no vamos a poder ser atendidos y nos obligan a recurrir a la privada”. No en vano, recuerda que todos estos problemas en los PAC y en los centros de atención primaria “se ven venir desde hace años, y los concellos les estuvimos avisando, pero no se adoptaron las medidas necesarias y ahora tenemos un gran colapso y falta de profesionales”.

Treinta locales se adhieren a la red de puntos seguros





Una treintena de establecimientos comerciales y de restauración de Cambados se han adherido a la red de locales contra la violencia de género, habilitada por la Concejalía de Igualdade, como puntos de seguridad durante la celebración de la Festa do Albariño. En todos ellos, cualquier persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad puede solicitar ayuda al responsable del establecimiento que se coordinará de inmediato con el equipo técnico y de expertos en psicología centralizado en la Caravana do Punto Morado, ubicada en la plaza de la Leña en su confluencia con Príncipe. Fátima Abal, edil de Igualdade, explica que “la actuación de los Puntos de Seguridade se guiará por un protocolo diseñado específicamente para el Albariño y que tiene como objetivo dar prioridad a la atención a las víctimas para evitar o disminuir las situaciones de vulnerabilidad e inseguridad”. El protocolo aconseja a las personas voluntarias de la red “mostrar comprensión e interés sobre lo ocurrido, asegurarle que no es culpa suya, respetar su privacidad y no mostrar una actitud morbosa sobre los detalles del suceso”.

Convenio con la Diputación para impulsar la fiesta





La Diputación de Pontevedra y el Concello de Convenio han firmado un convenio de colaboración para impulsar la Festa do Albariño, declarada de Interese Turístico Internacional. Mediante este acuerdo, la institución provincial va a subvencionar más del 55% del concierto del grupo Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, uno de los estandartes del rock que forma parte de la programación musical. La Festa do Albariño es una de las citas más importantes del calendario festivo en Galicia donde, además de degustar uno de los mejores caldos del mundo, también se va a poder disfrutar de la gastronomía de la provincia. Se trata, explican desde la Diputación, de la fiesta vitivinícola más antigua de Galicia y la segunda de España, surgida en el año 1953, que se sustenta gracias al compromiso del Concello de Cambados y de un sector emprendedor, pionero e innovador, que hizo de un evento lúdico la señal de identidad de la sociedad cambadesa.