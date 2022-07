Meaño se queda sin la protección de la Policía Local

El ayuntamiento de Meaño se queda sin policía local este verano. Todo ocurre desde el pasado día 18 en que, por vacaciones del único agente operativo, se ha quedado sin nadie, y el servicio se prevé permanezca vacuo hasta el 19 de agosto. Así el vehículo y las dos motocicletas de la policía local, permanecen estacionados en el garaje destinado a tal fin, ubicado en el sótano de la antigua Cámara Agraria. Por su parte el teléfono móvil del servicio se mantiene desde entonces sin operatividad.

Se trata de la primera vez, en sus 30 años de existencia, que la Policía Local queda sin servicio. La creara Jorge Domínguez en su primer mandato (1991-95), con el nombramiento de dos agentes. Luego, en su momento álgido, el Concello incrementó la plantilla hasta llegar a contar con un máximo de cinco números a inicios de este siglo. Mas, al cabo de unos años, el servicio empezó a perder sus efectivos. Dos de ellos abandonaron temporalmente el servicio, uno al haber solicitado excedencia, y otro a causa de prestar servicio en otras administraciones.

Fue en el mandato de Lourdes Ucha (2015-19) que el Concello decidió amortizar una de esas cinco plazas, quedándose en lo sucesivo con cuatro agentes. Aun así, en la práctica y durante todo este tiempo Meaño vino contando con dos agentes, ya que los dos ausentes no regresaron. Uno de ellos, dispone de plaza en el cuerpo de la policía local de Marín, y el otro se mantiene en una excedencia que se antoja definitiva dado que, al completar estudios, vive dedicado a otra labor profesional. Esas dos vacantes nunca se cubrieron, si bien sus salarios siempre se vinieron presupuestando para estar disponible llegado el caso.

Hasta la fecha, en los períodos de vacaciones estivales de los dos agentes reales, se actuaba tirando de la contratación de un auxiliar de policía, que apoyaba la función del agente que quedaba operativo, mientras el otro hacía uso de su mes de vacaciones. La situación se complicó este año, toda vez que el pasado día 10 se jubilaba la agente y coordinadora del cuerpo Rosa Acuña Rey. Un retiro que le llegaba a sus 61 años, tras 32 dedicados a la profesión, 6 de ellos en Sanxenxo y 26 en Meaño, a donde llegara en 1996. Una jubilación anunciada y, que según la agente, le fue comunicada al gobierno municipal a inicios febrero de este año, mismo hallándose en estos últimos meses en situación de baja laboral, lo que dejaba en la práctica a un solo agente en el servicio.

Coincidiendo con las fechas de San Xoán, el gobierno local procedió a la contratación de un auxiliar de policía, para apoyar a ese único agente operativo del cuerpo. Pero a los pocos días, coincidiendo con unos días de permiso del titular, el auxiliar renunció al puesto a finales de junio. Así las cosas, a inicios de este mes, se retomó la actividad del servicio con el regreso del único agente titular. El pasado día 15, coincidiendo con el arranque de la Festa do Viño, el regidor Carlos Viéitez decidió prescindir in situ de su servicio en el turno de tarde, para el que fuera requerido de inicio, y unos días después, a partir del 18, ese agente hacía uso de su turno del mes de vacaciones. Así, Meaño no contará con el servicio hasta el viernes 19 de agosto. Dada la situación, no cabe opción a la contratación de auxiliar de policía para paliar al momento al no tener autoridad per se, al carecer el cuerpo de agente alguno operativo. Rosa Acuña, recientemente jubilada -único en su caso en el cuerpo meañés-, en una entrevista en este medio que el gobierno, auguraba que “en el momento actual estamos asistiendo en Meaño a un desmantelamiento encubierto de la policía local”.