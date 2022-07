La administración de loterías de A Illa sigue en racha

La administración de lotería número 1 de A Illa ha vuelto a ser sinónimo de suerte en las últimas horas. Una persona afortunada ha sellado allí un boleto de la Bonoloto que le ha reportado un premio de 98.437 euros tras el sorteo celebrado en la noche del pasado lunes.

El sellado en A Illa fue uno de los dos únicos boletos en toda España que fueron afortunados con cinco aciertos y el complementario. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona premiada. Tal y como manifestó Manuel Núñez, gerente de la administración, “por aquí no pasó nadie todavía a celebrar el premio, ni sabemos a quien le pudo haber tocado”.

En la misma línea, no se descarta que la persona que selló el boleto pueda ser un turista. “Hay mucha gente que viene por aquí y en estas fechas hay muchos turistas que también vienen. Me gustaría que hubiese tocado a un vecino de A Illa, pero no lo sé”, puntualiza el lotero de la administración que ahora se llama Mar de Apuestas, pero que es conocida popularmente como San Xulián.

Otra cuestión que no se descarta es que el afortunado tampoco se haya cerciorado de que cuenta con el boleto premiado en su cartera. Aunque poco probable, Manuel Núñez considera que “la gente que juega a la Bonoloto lo hace casi como por costumbre y muchos miran al final de semana los boletos que juegan, aunque en este caso ya se sabe que ha habido un premio importante y lo normal es que el afortunado ya sepa que lo es”.

Por otro lado, la alternativa de la Bonoloto es una opción con muchos seguidores en A Illa. Manuel Núñez incluso tiene claro el perfil del apostante, “se trata de la apuesta más barata y juega mucha gente prácticamente por rutina. Es el típico juego por el que se decanta la persona a la que le gusta jugar algo todos los días, empleando poco dinero, pero jugando todos los días”.

Añade el gerente de la administración a este respecto que “el que juega Bonoloto es un apostante tranquilo, más clásico. Después hay gente que se inclina por apuestas más altas y también de premios mayores, los más jóvenes apuestan más por el Euromillón, por ejemplo. Son apostantes más agresivos”.

Cabe recordar que Hacienda intervendrá un 20% de los 98.437 euros del boleto premiado al superar la cantidad de 30.000 euros. Un boleto que puede ser cobrado de manera directa en una sucursal bancaria colaboradora con Loterías y Apuestas del Estado y que vuelve a citar a la administración de A Illa con la fortuna.