Un proyecto de Hércules que ya tiene su primera corona

En Ribadumia vive el haltera más prometedor de Galicia. Se llama Edgar Barreiro Chapela y hace escasas semanas demostró en el campeonato gallego de A Coruña que su idilio con las pesas y las barras apunta a una exitosa relación de muchos años.

Su flechazo con las técnicas de arrancada y dos tiempos llegó casi por casualidad. Fue a consecuencia de la pandemia cuando su necesidad de deporte se vio en una encrucijada. Jugador de categorías inferiores del Ribadumia, el parón obligado de los entrenamientos por las condiciones sanitarias le hizo conocer las posibilidades del gimnasio animado por su hermano y con el crossfit como puerta de entrada.

Fue allí donde se decantó por el levantamiento de pesas. “Empecé poco a poco haciendo pesas y me atrajo mucho todo el trabajo con la barra. Se lo comenté a mi madre y mi hermano me dijo de probar con la halterofilia. Después, mi madre se lo comentó a mi madrina que vive en Vigo y ahora pertenezco al Club Halterofilia Vigo”.

Recién terminado 3ª de ESO en el Julia Becerra Malvar, durante el curso se desplaza un día a la semana a Vigo para realizar los entrenamientos a las órdenes de Gayoso, su entrenador. Una frecuencia que aumenta a tres días por semana en la época estival, aunque actualmente una lesión en el cúbito le ha frenado obligatoriamente en su intensidad de trabajo.

Su primera gran alegría como haltera llegó hace escasas semanas en A Coruña, concretamente en Cambre. Allí participó en el campeonato gallego y no pudo obtener mejor resultado al hacerse con la corona autonómica de su edad en 67 kilos. Edgar Barreiro, mostrando una alta concentración, fue capaz de levantar 75 kilos en la modalidad de arrancada y 90 en la disciplina de dos tiempos.

Ahora le vienen por delante varios retos como los campeonatos de España en los que buscará demostrar que tu talento todavía tiene horizontes que descubrir. El propio Edgar Barreiro tiene claro que no se pone límites.

En octubre le tocará desplazarse a Las Palmas para competir en categoría sub 17 por el cetro nacional y en noviembre, ya con los de su edad, aspirará al título de campeón de España sub 15. Y como en la autoexigencia está una de sus virtudes tiene claro que aún le quedan cosas que mejorar, “tengo que trabajar bien la extensión del hombro. Es un deporte en el que la técnica es muy importante y en eso no se puede fallar”.

Su particular sueño de ser campeón olímpico ha iniciado un camino con la realidad como meta.