“La Policía Local podría crecer hacia el espacio que dejarán los Servicios Sociales cuando se trasladen”

Alberto Varela (Vilagarcía, 1975) tiene claro que si pudiese regresar atrás, volvería a presentarse a las elecciones municipales de 2015, en las que se estrenó como candidato y triunfó. El socialista nunca ha ocupado las filas de la oposición, siempre ha estado gobernando, y desde 2019 con mayoría absoluta. Reconoce que ya no duerme del tirón y que son muchas las preocupaciones que rondan su mente por las noches, pues “la política local es la que más desgasta” –admite–, pero todavía le quedan fuerzas de sobra para afrontar un tercer mandato si los vilagarcianos revalidan su confianza en él y en su equipo. Queda menos de un año para un nuevo examen ante las urnas y FARO hace balance con el regidor de la capital arousana.

– Lleva siete años como alcalde, a uno de expirar este segundo mandato con una mayoría absoluta histórica. ¿Satisfecho con el resultado?

– La valoración del gobierno municipal tienen que realizarla los ciudadanos. ¿Si a nivel colectivo podemos estar satisfechos? En la reflexión interna consideramos que sí, primero porque es algo en lo que coincidimos los 313 ayuntamientos, a los que nos tocó vivir una etapa muy extraña y difícil en este mandato. El Concello de Vilagarcía estuvo a la altura en ayudar a los vecinos y sectores más afectados (hostelería, comercio, …) Fuimos de las administraciones más ágiles en dar subvenciones, en ayudar a nuestros mayores con atención telefónica, domiciliaria, de medicamentos, alimentos, ... Habilitamos un albergue en Fexdega. Tenemos que estar satisfechos de esa parte. Gracias a nuestro compromiso político tenemos unos Servicios Sociales mucho más fuertes, con un millón de euros de incremento en estos siete años, casi un 90% más. Pero es que además, y siendo un mandato especialmente difícil, se consiguieron demandas históricas que hemos desbloqueado. Estoy hablando de la construcción del centro de salud, que fuimos el único partido que lo defendió aunque ahora se suban muchos más al carro, o del compromiso de conseguir una Vilagarcía más abierta al mar, con la apertura de O Ramal a la ciudadanía y todo lo que eso conlleva.

– ¿Le pesa públicamente la holgada mayoría con la que gobierna?

– Eso es más un mantra utilizado estratégicamente por parte de la oposición que en nuestro funcionamiento interno. Lo que a lo mejor puedo echar en falta es una oposición más constructiva que trate de llegar a acuerdos como en el anterior mandato. Ahora da igual que nos pidan mociones en el pleno que después a la hora de presentar un presupuesto y plasmar todas esas peticiones siempre van a votar que no. Están buscando esa frase de que el gobierno municipal abusa de la mayoría. Eso pasa en Vilagarcía y en todos lados.

– ¿Le queda alguna “espinita” clavada de proyectos que no podrá materializarse en este mandato?

– Más que proyectos en sí, siempre te queda la espina de al que tienes que decirle que no, que tiene que esperar. Aun teniendo los mejores datos de desempleo desde 2006, para mí lo más difícil son aquellos que te vienen a pedir ayuda por una situación familiar o personal porque no encuentran trabajo y saber que no puedes hacer nada inmediatamente. Puedes favorecer que haya más empresas como está sucediendo en Vilagarcía, pero no puedes conseguir que esa persona tenga trabajo.

– La movilidad sostenible es uno de los pilares de su modelo de ciudad; de hecho la semana pasada comenzaron las reuniones de la Mesa da Mobilidade dentro del PMUS. Según el equipo redactor, el 60% de los desplazamientos en Vilagarcía son inferiores a los 5 kilómetros y el transporte urbano se usa muy poco. ¿Tiene en previsión implantar nuevas rutas o modificar horarios y paradas de autobús urbano para que el servicio resulte más atractivo para los vilagarcianos? ¿Algún cambio en el precio del billete?

– El modelo que defendemos nosotros es casi unánime en toda Europa. Lo mismo que decimos nosotros en materia de movilidad lo decía el otro día al alcalde de Valladolid. No somos los primeros pero tampoco vamos a ser los últimos, sobre todo teniendo una ciudad que reúne las condiciones para aplicar el modelo que nos pide el planeta y el cambio climático. Esto se consigue humanizando calles, recuperando espacios públicos para los ciudadanos, aparcamientos disuasorios, en dar facilitades para que vayan con seguridad aquellos transportes que no contaminan como bicicletas y patinetes eléctricos, ... Pero también es fundamental tener un transporte colectivo. Es la parte que necesita fortalecerse más del modelo que defendemos. Es cierto que si atendemos a la legislación, Vilagarcía no tiene obligación de tener transporte urbano porque no tiene más de 50.000 habitantes. Aún así, como lo consideramos fundamental, seguimos con el Vaibús!, pusimos el autobús al Hospital mucho antes que la Xunta... Insistimos no solo desde Vilagarcía, sino desde todos los concellos de O Salnés, que el transporte interurbano por autobús tiene que mejorar. No puede ser que sea más fácil llegar en tren de Vilagarcía a Santiago que en autobús a Cambados, a A Illa, a O Grove o a Meis. De nada nos vale hacer obras de estaciones intermodales si después no hacemos el esfuerzo para que haya unas frecuencias adecuadas y que no obliguemos a la gente a coger el vehículo privado. También somos conscientes de que estos cambios de modelo, de hábitos, no suceden de un día para otro. Es un trabajo de tiempo y a medio recorrido. Hace unos años en Vilagarcía se cuestionaban las peatonalizaciones, había partidos que hacían encuestas para intentar generar polémica. Ahora nadie se atreve a hacerlo porque es algo que está asumido. Dentro de unos años pasará lo mismo con lo que estamos haciendo ahora.

– ¿Qué hay de la estación intermodal?

– Estamos esperando a que la Consellería de Infraestruturas acabe el proyecto y nos lo enseñe para dar nuestra opinión. Es una inversión que va a acometer la Consellería, creo que a través de fondos europeos. Tuve una reunión con la conselleira en la que nos plasmó la idea que iban a hacer. Teniendo en cuenta además que Vilagarcía tiene muy cerca la estación de bus y la de tren y que no nos hacían falta grandes obras, pero de nada valdrían las obras si no hay unas buenas conexiones para combinar tren y autobús.

– En el área social, el Concello compró la Casa Jaureguízar al Plan sobre Drogas para convertirlo en centro de mayores. ¿En qué estado se encuentra este proyecto?

– Estamos buscando la financiación. Me preguntaba al principio de la entrevista qué proyectos quedaban pendientes. Hay que establecer prioridades y no tenemos financiación para todo. Algo que fue característico de estos siete años es que no nos quedamos en casa esperando a que nos trajesen la financiación sino que optamos a toda cuanta subvención había de fondos europeos o de otras administraciones.

– ¿Cuánto dinero ha logrado Vilagarcía de fondos europeos?

– De lo gordo, cerca de 9 millones de euros. Y entre fondos europeos y de otras administraciones en concurrencia competitiva estaríamos probablemente por encima de los 12 millones de euros. En la anterior legislatura se renunciaban a fondos de “Luz Salgada” y nosotros hicimos lo contrario. Cuando llegamos al gobierno no había ni un solo papel para ir a la convocatoria de los fondos Edusi de “Vilagarcía Avanza”. Decían que era imposible, pero confiamos, lo hicimos y lo conseguimos.

– En el presupuesto de 2021 se consignaron 200.000 euros para comprar un local para ampliar los Servicios Sociales. Se llegó a hablar de la estación de autobuses. ¿Ha habido algún avance en este sentido?

– El personal de Servicios Sociales en estos años pasó de nueve a quince trabajadores. Es muy difícil calcular plazos con infraestructuras que no dependen del Concello. Ya le comenté en su momento, yo personalmente, a la Consellería de Infraestruturas, sobre la posibilidad de que cuando esté la estación intermodal, se ceda la estación de autobuses al Ayuntamiento. La respuesta que se me dio fue que podía ser factible. Pero también es cierto que hay más concesionarios en el edificio. No es algo que sea inmediato, hay que medir tiempos y plasmar esos acuerdos si es posible por escrito porque de momento solo fue de palabra. El Concello sigue trabajando en varias opciones de locales para ampliar los Servicios Sociales. Vilagarcía sigue creciendo y hay instalaciones municipales que se han quedado pequeñas, no solo Servicios Sociales. La Policía Local está en un espacio limitado, los propios grupos de la oposición, y en eso tienen razón, no están en las dependencias más adecuadas.

– ¿Qué posibilidades se barajan para el traslado de la Policía Local?

– En eso dejo trabajar a los técnicos, pero si los Servicios Sociales se van a otro local porque necesitan mayores dimensiones, la Policía Local podría crecer hacia ese espacio que dejan los Servicios Sociales.

– El Concello llegó a un importante acuerdo con el Puerto para abrir Vilagarcía al mar en O Ramal con la construcción de una gran zona verde y lúdica. ¿Han decidido si las piscinas al aire libre se construirán en la parcela de O Ramal o se mantendrán en la playa de A Concha?

– Las instituciones las componen personas. Tenemos una muy buena relación con la Autoridad Portuaria. Las dos partes tenemos muy claro que si gana el Puerto y gana la ciudad, ganamos todos. Tenemos proyectos comunes y un camino claro. Ambas instituciones estamos trabajando para que la parte que corresponde diseñar al Puerto y la que le va a tocar diseñar al Concello formen un proyecto que nos guste a todas las partes. Se está intentando un proyecto uniforme, aunque cada uno pague su parte y puedan ser técnicos diferentes. Estamos con reuniones constantes.

– No contestó sobre la ubicación definitiva de las piscinas...

– La de O Ramal es una posibilidad con la que se está trabajando y vamos muy en serio ambas partes, pero tienen que ser los técnicos los que digan que el diseño encaja. Las piscinas las hay en otros sitios, están funcionando muy bien las de Matosinhos; son un atractivo muy importante para la ciudad.

– Una pata importante del acuerdo con la Autoridad Portuaria tiene que ver con el nuevo centro de salud de la Comandancia. ¿Ya han elaborado el informe de movilidad solicitado por la Xunta que garantice que no habrá problemas de tráfico?

– Tengo contacto constante con los responsables de la Consellería de Sanidade y no están preocupados por la movilidad del centro de salud. Estoy convencido de que ellos mismos opinan que es mucho mejor la nueva situación que la actual de accesibilidad en vehículo, andando.. Veo más preocupada a la oposición por intentar generar una polémica para justificar su posición durante todos estos años que a Sanidade, que le pareció, en palabras de técnicos y responsables de la Consellería, un solar magnífico y una ubicación magnífica; que ojalá tuvieran emplazamientos así para otros ayuntamientos.

– ¿Qué uso podría tener el ambulatorio de San Roque una vez se vacíe?

– El ambulatorio es del Insalud, del Estado. Nosotros ya le trasladamos a la propia Consellería cuando empezamos con las reuniones del nuevo centro de salud que al Ayuntamiento le podría interesar ese solar. Hay que sentarse con la Consellería a ver si ellos quieren dedicarle otro uso porque evidentemente son ellos los que lo dejan y supongo que el Estado podría darles prioridad porque ocuparon hasta ahora el edificio. Sanidade ya lo sabe, si ellos no lo necesitan, el Concello estaría encantado de buscarle un nuevo uso.

– ¿Por ejemplo?

– Tenemos muchos colectivos sociales y culturales que están trabajando para hacer cosas en Vilagarcía y siempre nos están pidiendo espacio que no tenemos. Si conseguimos nuevas infraestructuras, como la estación de autobuses y el ambulatorio, tenemos muchos usos que poderles dar.

– ¿Cuál será el destino de la biblioteca actual de Rey Daviña una vez se construya la nueva en la antigua sede del Liceo Casino?

– Las obras en Castelao comenzarán en los próximos días con la firma del acta de replanteo. Para Rey Daviña hay diferentes posibilidades. Puede dedicarse a biblioteca infantil, podemos darle mayor crecimiento a la sala de exposiciones, ... Hay varias posibilidades abiertas. Yo tengo claro cuál es la que considero más urgente pero vamos a esperar porque en el día a día van surgiendo otras necesidades.

– ¿Cuál es su preferencia?

– Si queremos tranquilidad para que los estudiantes puedan leer y estudiar, la biblioteca infantil hay que separarla de la de adultos.

– En agosto regresa la esperada Festa da Auga después de dos años. ¿Será como las de antes?

– Si la situación sanitaria continúa como hoy en día, el Ayuntamiento está con los preparativos para hacer una Festa da Auga y un San Roque que todos estamos deseando volver a celebrar. Es una de las cosas que más me pregunta la gente por la calle. Más que la situación sanitaria, que en principio parece que nos va a dejar celebrar la fiesta, tenemos que ver el tema de la sequía. Estamos esperando una reunión con la Consellería de Infraestruturas y quiero ver la situación. Fiesta vamos a tener y vamos a intentar que sea lo más parecida posible a como estábamos acostumbrados a celebrarla en Vilagarcía.

– Existe malestar en el sector hostelero por los precintos a locales por ruidos. ¿Acercaron posturas en la reunión de esta semana?

– Nadie discute la colaboración del Concello con la hostelería local en todos estos años. Cuando necesitaron del Concello, estuvimos a su lado, dando ayudas directas, eximiendo de tasas, permitiendo una mayor ocupación del espacio público... Pero hay que conciliar la actividad económica con el descanso de los vecinos. Y en eso coincidimos en las reuniones ambas partes, en que quien infringe, el Concello haga lo que esté en su mano para que deje de infringir.Se tomaron medidas cautelares donde había quejas reiteradas durante mucho tiempo de vecinos por los ruidos.

– Los hosteleros aluden a las formas, que se cierra el establecimiento sin previo aviso.

– Ninguno puede decir que haya sido una sorpresa porque no solo tienen advertencias de los vecinos, sino de la Policía Local.