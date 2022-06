"Pulpada" con lío para el PSOE de Cambados

El Partido Socialista de Cambados celebró el pasado domingo la primera edición de una “xuntanza” para militantes y afiliados de toda la comarca. Una fiesta de confraternidad que, unos días después, se ve envuelta en la polémica puesto que el empresario que llevó el pulpo y el churrasco se siente decepcionado, al entender que le pagaron menos de lo estipulado.

El alcalde, Samuel Lago, sostiene por su parte que se le abonaron todas las raciones consumidas, y que es esto lo que se había acordado. Pero dado que todos los contactos entre las dos partes fueron exclusivamente verbales, no hay ningún presupuesto, contrato o factura del servicio prestado que avale una de las dos versiones.

En todo caso, no llegará la sangre al río, puesto que el regidor se ha comprometido con el “pulpeiro” a que por lo menos le cubrirá los gastos que le ocasionó la actividad. “Para mí fue un malentendido, y el problema es que se organizó mal la comida”, aseguró a primera hora de la noche de ayer el empresario, que pidió el anonimato. El alcalde también se mostró afectado por lo sucedido, y manifestó que tuvo conocimiento del malestar del “pulpeiro” tras la llamada de FARO. “El día de la comida no se quejó, no nos dijo que había perdido dinero, si no ya habríamos intentado buscar una solución allí mismo”, declaró Samuel Lago.

Según el autónomo, el PSOE de Cambados y él llegaron a un acuerdo de precio cerrado por persona, según el cual los socialistas le abonarían 18 euros por cada comensal que acudiese a la romería. El precio se correspondía con 10 euros por el pulpo, y 8 por el churrasco.

Al final, fueron 102 comensales, por lo que el “pulpeiro” calculó que recaudaría unos 1.800 euros, correspondientes a los 18 pactados por persona, según su versión. No obstante, los socialistas solo le abonaron 1.015, y presuntamente tuvo que volver a casa con mucha mercancía sin vender, ya descongelada o cocinada.

La ración de pulpo costaba 10 euros, y la de churrasco, 8

En su opinión, el problema se debe a que el PSOE, “me cambió las cosas a última hora, y se decidió que cada uno se levantase y cogiese la comida que quisiera”. Esto provocó, siempre según su versión, que hubiese momentos en los que los comensales pedían al mismo tiempo pulpo y churrasco, y hubiese tal aluvión de comandas que le fue imposible llevar la cuenta. “Se acumuló tanto trabajo que no podía estar picando pulpo, cortando churrasco y cobrando al mismo tiempo”.

Por ello, algunos habrían pagado a medida que retiraban sus platos, pero otro no lo hicieron, y a última hora los voluntarios del PSOE fueron mesa por mesa juntando el dinero. El empresario cree que para entonces probablemente más de un invitado ya se había marchado sin pagar y quizás algunos de los que se quedaron, “pagaron menos raciones de las que habían tomado de verdad”.

La versión del alcalde

Samuel Lago argumenta que lo que se acordó fue que el “pulpeiro” cobraría la ración de pulpo a 10 euros, y la de churrasco, a 8, y que recaudaría todo lo que se consumiese de ambos productos durante la “xuntanza”. El regidor asegura que el autónomo estuvo de acuerdo en todo momento con esta modalidad de pago, y que también sabía perfectamente que habría unas 100 personas. “Lo que le comenté en un primer momento es que serían unas 60 personas. Varios días antes le dije que llegaríamos a los 100, y dos días antes lo llamé yo mismo y le confirmé que seríamos 98, pero que hiciese comida para 100”.

La comida se celebró bajo la cubierta del parque de Corvillón, y asistieron entre otros el secretario general del PSOE de la provincia, David Regades, y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. El PSOE de Cambados pagó con su dinero la empanada, el vino y los refrescos, mientras que el provincial puso la rosca.

En el cartel del evento se indicaba que a mayores “habrá pulpo a 10 euros/ración y churrasco a 8 euros/ ración”. Lago asume que el “pulpeiro”, “trajo más comida de la que se consumió”. Sobre el hecho de no tener factura, argumenta que no se hizo porque el pulpo y el churrasco que servía el empresario no los compraba el PSOE, sino cada invitado a título particular.