El tinto Barrantes será un artículo de lujo este verano

Los seguidores del vino tinto de Barrantes lo tendrán crudo este verano, porque apenas queda en las bodegas. La mala cosecha del pasado otoño, con una producción muy inferior a la de un año normal, y el hecho de que después se perdiesen en los barriles muchos litros de caldo han provocado una enorme carestía de producto. Tanto es así que Manuel Padín Torres, de la bodega Maypa, advierte de que gran parte de la hostelería que despacha tinto de Barrantes se quedará sin él antes de que termine el verano.

“Puede haber unos pocos negocios a los que sí que les llegue el vino hasta que venga el nuevo, en octubre, pero serán los menos”, vaticina. Manuel Padín añade que, “llegará para autoconsumo de los cosecheros, y malamente”. Él mismo ha tenido que excusarse con algunos negocios que querían comprarle vino, tras los dos premios obtenidos en la cata de anteayer sábado.

Antonio Joven, de la Asociación de Furancheiros Sanxenxo-Meaño, señala igualmente que, “el vino ya está escaseando”, y que es probable que el tinto Barrantes se agote pronto, tanto en las pequeñas bodegas como en los “furanchos”. “Este año fue desastroso para el tinto, hubo poco y por encima después mucho que se avinagró en las cubas”.

También Francisco Martínez, que el sábado se proclamó vencedor del certamen del Tinto do Salnés en la modalidad de Barrantes, manifiesta que la carestía de este año es tan acusada que, “tuve que decirle que no a mucha gente que me lo quería llevar”.

Incluso barajó durante un tiempo no acudir al concurso, porque eso le suponía entregar a la comisión 18 botellas. En un año normal, esa cifra no tendría mayor relevancia, pero este la situación es muy diferente. “Normalmente, participan en las catas unos 130 vinos, y este año se presentaron 63”.

Hay otro factor que explica la escasez de tinto de Barrantes, y es que en los últimos meses fueron muchos los productores que arrancaron las cepas de “folla redonda” para plantar albariño en su lugar. El limbo administrativo del tinto -al producirse de una variedad de uva híbrida- y las buenas expectativas comerciales del albariño están provocando un abandono acelerado del Barrantes.

Las perspectivas para la próxima vendimia son bastante mejores, pues han nacido muchos racimos. De todos modos, la uva es una fruta delicada, y su estado sanitario depende en gran medida de la meteorología. Por lo tanto, es muy pronto para cantar victoria. “Este va a ser muy verano muy largo”, asume Manuel Padín.

Donde no faltó el “folla redonda” fue en la Festa do Viño Tinto do Salnés, que se clausuró ayer por la noche en Barrantes. La fiesta ha dejado un buen sabor de boca, por el buen ambiente que se respiró en la localidad durante los tres días y el volumen de ventas en la carpa.

“Andaina” por Ucrania

La jornada de ayer se inició temprano con la “andaina” solidaria en favor de la Asociación Galega de Axuda a Ucraína. Participaron unas 130 personas y se recaudaron 503 euros. Se sumaron al recorrido una treintena de excursionistas llegados de Aveiro y Lisboa (Portugal), que querían conocer la Festa do Tinto y que en la zona de salida decidieron apoyar la causa solidaria.

Hacia mediodía, la actividad se trasladó a la carpa, donde el cocinero y formador Miguel Mosteiro ofreció una degustación gastronómica. La música compartió protagonismo con los vinos tintos -tanto el Barrantes como los autóctonos- en las últimas horas, al subir al escenario los grupos Añoranza, M-80, y la orquesta Panorama.