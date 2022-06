Barrantes se mira en el espejo de Europa para legalizar su vino tinto

En Alemania, Francia e Italia se comercializan sin problema administrativo o legal algunos vinos procedentes de variedades híbridas de uva. Este es el espejo al que quiere mirarse el Ayuntamiento de Ribadumia, que persigue desde hace años el reconocimiento oficial de la variedad “folla redonda” y del caldo que se obtiene con la misma, el tinto de Barrantes.

“En Europa se están produciendo y comercializando vinos híbridos, porque se considera que son sostenibles con el medio, y el Ayuntamiento de Ribadumia y el resto de la comarca de O Salnés no puede perder esta oportunidad”, afirmó el alcalde de Ribadumia, David Castro, en el transcurso de los actos del día grande de la Festa do Viño Tinto do Salnés, celebrada ayer.

En este sentido, Castro solicitó al delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luis López, presente en los actos centrales, la complicidad y el apoyo de la administración autonómica para lograr el registro de la “folla redonda” en el registro de variedades vitivinícolas de Galicia. “Sabemos que es un proceso lento, pero estamos seguros de que al final se conseguirá”, opina el regidor de Ribadumia.

Valedores y “xantar”

¿Xuras defender ata caer rendido, que non ebrio, as excelencias deste viño, fonte de saúde, seña da nosa identidade e causa do noso sorriso perpetuo? Este es el juramento que ayer debieron hacer ante el maestro de ceremonias, el actor Pepo Suevos, las siete personas que han sido investidas “Valedores do viño tinto do Salnés”.

Entre estos se encuentran históricos cosecheros como Manuel Oubiña Romero, de 91 años, José Meaño Lorenzo, de 86, Manuel Piñeiro Paz, de 83, Manuel Barreiro Pombo o Carmen Abal Martínez, que pone un puesto de venta de vino en Barrantes desde hace 20 años y que ganó su primer premio en 1994.

Los demás galardonados fueron Mariano de Béjar Gallego, un empresario de Redondela, que ayer visitó la fiesta de Barrantes por primera vez, pese a que colabora con ella desde hace unos 30 años. “Es espectacular”, confesó desde el palco. De su fábrica salen todos los años las jarras y tazas de cerámica blanca que se han convertido ya en uno de los símbolos de esta fiesta.

También fue investido Valedor, José Vila Noya, un hombre cuya familia ya se dedicó a la vitivinicultura, y que actualmente investiga la llegada de las variedades autóctonas de uva tinta a O Salnés, y su vinculación con el Norte de Portugal.

El acto de los Valedores es muy visual: tras el juramento, han de tomar una taza de vino tinto, se les entrega una medalla y un diploma, y deben firmar en el libro de honor de la asociación.

No faltaron, ni durante la investidura, ni durante el pregón, las alusiones, más o menos directas unas veces, más o menos cómicas otras, a la ansiada legalización del vino de Barrantes. La pregonera, la presentadora de televisión Fátima Mella, la pidió en más de una ocasión entonando el lema de “Barrantes a la D.O.”, en alusión a la denominación de origen.

Manuel Barreiro Pombo lamentó que en los últimos años se hayan arrancado un gran número de cepas de “folla redonda”, ya sea por abandono de la actividad agraria o para sustituirlas por plantas de albariño. José Meaño Lorenzo animó a los cosecheros que le escuchaban a anteponer la calidad de los vinos a la cantidad. Y José Vila Noya dijo que, “lucharemos para que reconozcan tu nobleza y calidad”.

Este último tuvo palabras de elogio y agradecimiento para las generaciones de antepasados que durante los dos últimos siglos cuidaron con esmero las plantaciones de tinto, porque gracias a ellos esas cepas llegaron a la actualidad.

Los premiados

Las parroquias de Ribadumia y Corvillón (Cambados) han sido las más laureadas en la cata de esta 49 edición de la Festa do Viño Tinto do Salnés. En la categoría de Barrantes, el primer premio recayó en Francisco Martínez Castro, de la parroquia de Ribadumia, mientras que el ganador en la modalidad de autóctonos fue Celso Rubén Vieites Liño, de Corvillón.

Este año se presentaron al concurso en torno a 70 vinos, una cifra sensiblemente inferior a los 120 habituales en ediciones anteriores. Esto se debió a la escasa cosecha pasada, cuando se recolectó en torno a un 30 por ciento menos de vino que en años pasados.

Tras las precatas, se seleccionaron los doce mejores caldos por cada categoría, que son los que llegaron a la cata final, que el público congregado en la Carballeira de Barrantes pudo seguir en directo en paralelo a la investidura de los Cabaleiros y el pregón.

Las parroquias de Ribadumia y Corvillón coparon los mejores premios

El jurado selecciona en cada una de las dos categorías los seis mejores caldos. En la de Barrantes, y tras Francisco Martínez, fueron reconocidos los vinos presentados por: Jorge Fariña Rodríguez (Paradela, Meis), que quedó en segunda posición; Paula Padín Gigirey (Sisán, Ribadumia), tercera; Francisco Serantes Buceta (Ribadumia); Edelmiro Serantes Barral (Ribadumia); y Manuel Padín Torres (Sisán).

Mientras, en autóctonos, completaron el podio junto al ganador, Albino Abal Barral (parroquia de Ribadumia), y Carmelo Vieites Santos (Corvillón), que quedaron segundo y tercero, respectivamente. Recibieron también diplomas acreditando la calidad de sus vinos Lino Domínguez Torres (parroquia de Leiro, Ribadumia); Carlos Castro Serantes (Ribadumia); y Antonio Gondar Moldes (Xil, Meaño).

Los premios se entregaron a los postres de la comida de confraternidad, que reunió a más de 800 personas en el pabellón de deportes de Barrantes, y cuyo menú estuvo compuesto por empanada, pulpo, carne “ao caldeiro”, rosca y fresas con vino.

Entre el público había una decena de mujeres llegadas de Cedeira (A Coruña), que participaban en una animada despedida de soltera. No pudieron asistir a la comida unas 170 personas que deseaban hacerlo, pero que no pudieron entrar porque ya se había completado el aforo.