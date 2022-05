Xurxo Souto debulla os cantares das traballadoras da conserva

Opolifacético Xurxo Souto desembarcou o pasado xoves na Illa de Arousa cun só obxectivo, o de ir recopilando datos sobre os cantares que as mulleres empregaban no seu duro traballo da conserva. Non lle faltou material para esa recopilación,xa que á biblioteca da Illa, situada nunha antiga casa conserveira, acudiron un bo feixe de mulleres que desempeñaron ese traballo durante anos.A actividade foi un éxito e formaba parte dasque se desenvolveron na Illa con moitvo da celebración do Día das Letras Galegas.