David Castro ha salido al paso de las acusaciones realizadas por Somos Ribadumia de un supuesto regreso al Partido Popular, cuando es líder de los Independientes del municipio.

“Es una mentira más de las que se vienen diciendo en todos estos años. Hay personas que se desacreditan solas como cuando dicen que un evento como el Arousa Fútbol 7 que atrajo a Ribadumia a 5.000 personas no trae nada positivo para el pueblo”, apuntó David Castro en clara alusión a Enrique Oubiña, portavoz de Somos.

En el manifiesto del grupo opositor se recogen frases en alusión al alcalde como: “Se dedica a maniobrar para intentar aguantar en el sillón o, en su defecto, asegurarse una salida política, con salario público, entiéndase”.

Llevan una temporada muy larga tratando de querer hacer verdades donde no hay absolutamente nada David Castro - Alcalde de Ribadumia

Insisten desde Somos Ribadumia en que “tuvimos la oportunidad de corroborar que se están manteniendo una serie de reuniones para tratar la vuelta de los Independientes al PP”. Incluso se hace referencia a un cisma en el propio Partido Popular al respecto de lo que Somos Ribadumia cataloga de “maniobras obsesivas de Gonzalo Durán desesperado por volver a controlar la Mancomunidade do Salnés”.

En la misma línea afirma la comisión ejecutiva de Somos Ribadumia que “David Castro ya no tiene duda de volver al Partido Popular, partido del cual ya fue concejal y que abandonó porque no se cubrían sus expectativas de ser alcalde”.

La denuncia va más allá al exponer que “no podemos permitir que un alcalde use su cargo para negociar beneficios políticos y personales con otros partidos, usando como moneda el gobierno del Concello. Como tampoco podemos aceptar que el Partido Popular, ni cualquier otro partido, use recursos públicos para comprar alcaldías”.

Por su parte, David Castro quiso ser tajante al respecto invitando a Oubiña a demostrar todo aquello de lo que se le acusa. “Se han acostumbrado a decir tantas mentiras que ya no me preocupan estos dimes y diretes. Llevan una temporada muy larga tratando de querer hacer verdades donde no hay absolutamente nada. Esta es su manera de hacer política y se desacredita por sí sola”.