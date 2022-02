Vilagarcía estudia las posibilidades de varios locales para trasladar Servicios Sociales

Técnicos del Concello de Vilagarcía están valorando distintos inmuebles para ampliar las dependencias de Servicios Sociales, ya que tanto la plantilla del departamento como el número de usuarios han crecido en los últimos años y las actuales instalaciones (en la planta baja del consistorio) “resultan insuficientes”, tal y como admite el propio gobierno local. En el presupuesto de 2022 hay dinero reservado para la contratación de un trabajador social y un educador social, por lo que los recursos humanos del área que dirige Tania García continuarán incrementándose con el objetivo de prestar una atención más ágil a la ciudadanía.

Ya en las cuentas de 2021 el ejecutivo socialista consignó 200.000 euros para la compra de un inmueble al que trasladar Servicios Sociales. Aunque esa cuantía no se gastó, sigue estando disponible en las arcas municipales al haberse obtenido con cargo al préstamo para inversiones del año pasado.

Fuentes municipales explican que “no es fácil disponer de un local convenientemente ubicado y que cuente con las características que necesita un servicio público. Así y todo, existen varias alternativas que ya se han ido a ver y a hablar con los propietarios y que están siendo valoradas por los técnicos”.

¿En López Ballesteros?

Por otra parte, el Ayuntamiento está a la espera de que la Consellería de Mobilidade le confirme si finalmente le cederá el edificio de la estación de autobuses “como anunció en julio la conselleira en la visita que hizo para presentar la tarjeta de transporte para la gente joven”, apuntan desde Ravella.

No obstante, las mismas fuentes aclaran que aunque se produzca el cambio de titularidad del inmueble no tiene por qué traducirse en un traslado de Servicios Sociales a López Ballesteros. “Llegado el caso habría que estudiarlo in situ, viendo qué superficie se dispondría, el estado de las instalaciones, las obras que habría que realizar, el coste de las mismas, etc.”, apostillan desde el gobierno socialista.

Más opciones

Añaden que la cesión del edificio de la estación de autobuses “sí que permitiría al Concello jugar con más opciones para, por ejemplo, hacer otros cambios o compatibilizar el uso de esa infraestructura con otro local. Pero mientras la Xunta no resuelva, el Concello sigue valorando las otras alternativas existentes”, concluyen.