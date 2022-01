El comercio de Vilagarcía se vuelca en las rebajas tras una Navidad "muy floja" por la explosión de positivos

Desde hace años que las tiendas pueden ofrecer descuentos a lo largo de todo el año. En Vilagarcía, como en tantas otras ciudades, las grandes cadenas -y cada vez más pequeños comercios- adelantan unos días el arranque de la rebajas, si bien el día de Reyes continúa marcando el inicio “oficial” para muchos vendedores y compradores. Los establecimientos consultados confían en que las ventas de este mes de enero les insuflen un poco de oxígeno después del “complicado” mes de diciembre, con mucho menos movimiento de clientela del esperado. La presidenta de la asociación de comerciantes de Vilagarcía, Rocío Louzán, atribuye la caída del consumo estas Navidades principalmente a la explosión de casos de COVID que se viene sucediendo en las últimas semanas.

“A los más de mil positivos que hay en Vilagarcía hay que sumar los que están en cuarentena y los de municipios vecinos que venían a comprar aquí. Fue casi peor que la campaña del año pasado pese a que estábamos con cierre perimetral”, opina la presidenta de Zona Aberta.

Coincide en que el ocio nocturno está siendo muy perjudicado por las restricciones, pero apostilla que “el comercio y la hostelería vamos de la mano, no podemos vivir uno sin el otro”. “No hubo fiestas y eso nos afecta a todos. Las tiendas del sector textil no venden ropa de fiesta, las de complementos tampoco, las peluquerías... Además, mucha gente no baja a Vilagarcía y al haber menos gente por la calle, se compra menos”, expone Louzán, quien advierte también de una contención del gasto porque “la gente tiene miedo de lo que pueda pasar”.

El 80% desde el 2 de enero

Después de un mes de diciembre “muy malo”, los primeros días de enero “han sido infinitamente mejores” que el primer tramo de la campaña navideña. “Hubo personas que esperaron a última hora para comprar”, dice la portavoz del pequeño comercio de Vilagarcía. Considera que quizá el hecho de que un buen número de negocios haya adelantado el inicio de las rebajas puede haber influido en que las ventas se hayan animado en los días previos a Reyes. Calcula que aproximadamente el 80% de los establecimientos asociados ya están inmersos en periodo de descuentos desde el 2 de enero. Alguna cadena incluso tenía los carteles en su escaparate ya a finales de diciembre.

No es el caso de Zara, el gigante textil que suele marcar el inicio de las rebajas para el resto del sector. En las tiendas físicas comenzaron ayer, mientras que “on line” ya lo hicieron el jueves a las seis de la tarde.

Cambios de tallas de los regalos de Reyes

Como suele ser habitual cada 7 de enero, la de ayer fue una jornada en la que predominaron los cambios de tallas y devoluciones de los regalos de Reyes. En Vilagarcía hubo bastante movimiento de personas, tanto en las calles (en las que se podía ver a muchos compradores con bolsas) como en las tiendas.

“Hoy tenemos bastante movimiento. Esperamos remontar un poco con las rebajas, siempre hay que confiar, porque diciembre fue muy flojo, horrible. Se notó mucho la cantidad de casos de COVID que hay”, comentan desde la zapatería Iñaki, situada en la arteria comercial de Vilagarcía, la calle Rey Daviña.

Con descuentos del 20%, el inicio de las rebajas en este establecimiento ha sido “bastante bueno”, sobre todo por la mañana, que se realizaron más ventas, mientras que por la tarde hubo más devoluciones.

Con respecto al importe de las rebajas, oscilan en esta primera etapa entre el 20% y el 50%, dependiendo del comercio.