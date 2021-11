La Xunta resuelve el problema de comunicaciones de Baión con una nueva pista

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Rural, está finalizando las obras de construcción de la pista principal del proceso de concentración parcelaria de Baión, en el Concello de Vilanova de Arousa. El objetivo de esta nueva pista es comunicar, de forma integral, esta parroquia, conectando todos los lugares desde Pontearnelas hasta barcia, favoreciendo de esta forma, el acceso a las parcelas agrícolas resultantes de las 698 hectáreas incluidas en esta agrupación.

La nueva pista va a unir todos los lugares de norte a sur, con seis metros de ancho y curvas con suaves ángulos de giro para favorecer la adecuada circulación de vehículos y tractores. La Carretera servirá, además, para la interconectividad de la zona con otras vías de mayor capacidad, ya que llegará hasta la PO-531,que une Pontevedra y Vilagarcía.

El regidor de Vilanova, Gonzalo Durán, no dudó en reconocer que “esta es una de las obras que más me ha llenado de satisfacción en los 26 años de alcalde porque va a permitir conectar Baión de norte a sur”. Durán no dudó en arremeter contra la Diputación recordándole que el vial de su competencia sigue sin ensancharse, mientras “la Xunta ha hecho el suyo en menos de año y medio”.