El Ayuntamiento de Cambados se suma este fin de semana a las actividades del Día Internacional del Enoturismo, que se conmemora el domingo, 14 de noviembre.

Así, el departamento que dirige Milagros Martínez, ha programado dos sesiones de catas en el Museo do Viño, en las que los participantes podrán tomar vinos elaborados en cada una de las cinco parroquias de Cambados: Oubiña, Vilariño, Corvillón, Cambados y Castrelo.

Las catas son mañana sábado, a las 19.00 horas, y el domingo, a las 12 del mediodía. Las plazas son limitadas, y se completaron en apenas un par de días. Milagros Martínez ha indicado que habrá tanto caldos blancos como tintos, todos ellos de la denominación de origen Rías Baixas.

Además, en el Museo do Viño estará a disposición del público la exposición de carteles de la Festa do Albariño. Eso sí, en la muestra hay un cuadro vacío, correspondiente a la edición de 2020, que no llegó a celebrarse debido a la pandemia de coronavirus.