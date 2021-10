José Ramón Abal, de Cambados Pode, acaba de acusar al gobierno encabezado por Fátima Abal de la pérdida de una subvención cercana al millón de euros en base a los planes Ágora y Reacpon.

El argumento esgrimido por el que fuera miembro del anterior cuatripartito señala que, en base a un informe solicitado a la Diputación de Pontevedra, que “nos constan datos que apuntan que Cambados perdió la posibilidad de una ayuda de 1.000.000 de euros por no asistir a las reuniones informativas. Esa forma de gobernar en Cambados bordea la prevaricación administrativa”.

En este sentido, Abal Varela insiste en que “tiene que ser la comisión de reconstrucción económica y social, aprobada en pleno hace más de un año, la que lidere la reactivación económica de Cambados. Está demostrado que la forma de gobernar actual condena a los cambadeses a no poder acceder a ayudar que redundarían en beneficio de toda la población”.

Por su parte, la alcaldesa Fátima Abal sostiene a este respecto que “desde el gobierno municipal se recomienda a José Ramón Abal acudir a clases de comprensión lectora, porque en el escrito de Diputación lo que indica es que no se realizó un registro de los participantes, no que no acudiera nadie del Concello de Cambados, que de hecho sí participamos”.

En la misma línea, señala la alcaldesa que “para poder acceder a esas ayudas la condición es tener el PMUS aprobado y esa fue la causa para renunciar. No podemos participar en todas las subvenciones y menos en aquellas en las que teníamos que aportar una cantidad económica tan alta como ocurría con la de Reacpon y la de Ágora”.