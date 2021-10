Catoira presume de parques infantiles

Se trata de labores de mantenimiento, reforma y/o puesta a punto tendentes a mejorar las instalaciones a lo largo y ancho de la localidad vikinga.

"Todos revisados, adecentados y reparados”

El Concello de Catoira resalta que “se realizaron tareas de mantenimiento en todos los parques infantiles municipales, de tal forma que a día de hoy están todos revisados, adecentados y reparados”.

Desde el ejecutivo local presumen de ello por considerar que se trata de un proyecto de vital importancia para la sociedad.

Pero también se enorgullecen porque, asegura el gobierno vikingo, el anterior ejecutivo del BNG “no hizo absolutamente nada a este respecto” durante el año que ocupó la Alcaldía el nacionalista Xoán Castaño.

Reproches al BNG

Y no solo eso, sino que “desde junio de 2019 hasta junio de 2020 el BNG tampoco limpió las cunetas ni pintó la señalización de las carreteras locales, no se repusieron los espejos, no se cambiaron los paneles informativos, no se repararon los paseos peatonales y tampoco se limpiaron fuentes y lavaderos”.