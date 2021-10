El robo de un barco aviva las quejas por el mal estado de As Goritas

El reciente robo de una embarcación atracada en los pantalanes de As Goritas ha puesto de actualidad una vez más las deficiencias de estos controvertidos amarres. Los usuarios, la mayoría de ellos pescadores deportivos, afirman que Portos de Galicia no ha mejorado en nada las instalaciones en los últimos años. “Las autoridades portuarias solo se acuerdan de nosotros para cobrar las tasas”, afirma el propietario de una embarcación.

El robo se produjo entre la una y las dos de la mañana del domingo pasado. Una o más personas se hicieron con una embarcación de pesca recreativa y salieron del muelle. Horas después, la nave apareció en la desembocadura del Umia, pero le faltaba el motor, un Yamaha de 40 caballos de potencia. Los pescadores deportivos dan por hecho que los ladrones intentarán ahora venderlo por piezas o con documentación falsa.

Hace más de dos décadas que los usuarios se quejan de los problemas de calado en As Goritas

Pero este hecho no es aislado, según manifiestan en la Asociación de Usuarios do Pantalán das Goritas. Ha habido más robos, y esto se debe, argumentan, a que es muy fácil llegar a los barcos, tanto por tierra como por mar.

“La puerta de las instalaciones está abierta el 90 por ciento de las horas, porque como la cerradura funciona tan mal mucha gente prefiere no cerrar por miedo a quedar encerrados”, cuenta uno de los pescadores deportivos que amarran en As Goritas. Por si esto no fuese suficiente, hay en la zona una cámara de videovigilancia, “pero nos gustaría saber si está funcionando”, añaden las mismas fuentes. “Y aunque estuviese grabando, hay tan poca luz que seguramente tampoco se vería nada”.

En los pantalanes de As Goritas amarran unas 70 embarcaciones, la mayoría de séptima lista, aunque también quedan algunas planeadoras de marisqueo a flote, que en su día no se trasladaron al nuevo muelle de San Tomé. Los usuarios se sienten olvidados por Portos de Galicia, hasta el extremo de que algunos de ellos afirman que les tienta la idea de dejar de pagar las tasas en señal de protesta por el estado de las instalaciones.

La embarcación robada apareció en la desembocadura del Umia, pero sin el motor

Otras deficiencias

Los pescadores deportivos de As Goritas afirman que a las deficiencias en materia de seguridad se unen otras muchas relacionadas con la calidad del servicio, y citan la falta de suministro eléctrico y de agua potable. “Arrastramos desde hace años esta situación de precariedad”, prosiguen en la Asociación de Usuarios del Pantalán de As Goritas. Tampoco se ha solventado uno de los defectos más graves, como es el de la falta de calado.

“Durante la marea baja es imposible entrar o salir de los pantalanes por falta de calado”, argumentan los afectados. A este respecto, sostienen que al no hacerse dragado alguno, se ha acumulado un exceso de sedimentos en algunas zonas, lo cual dificulta todavía más la navegación.