La CIG critica el “oscurantismo” en la marcha del jefe de la policía cambadesa

Así, la sección sindical de la CIG en el Ayuntamiento de Cambados plantea que el personal con destino en la Policía Local, “se siente ninguneado y enfadado”, pues tuvo conocimiento del regreso de Cid Ferro a Ourense a través de los medios de comunicación.

"Echamos en falta que esa marcha no se haga atendiendo a los preceptos éticos y de servicio a la ciudadanía que tanto le gustaba exhibir”

En este sentido, reprochan a Cid que no comunicase a los trabajadores que se iba y que lo haya hecho sin haber decidido antes la jefatura de la policía durante su ausencia, que podría llegar a ser de dos años. Afirman que no están en contra de que un trabajador tenga una comisión de servicios, “pero echamos en falta que esa marcha no se haga atendiendo a los preceptos éticos y de servicio a la ciudadanía que tanto le gustaba exhibir”.

Los delegados sindicales denuncian que con la nueva marcha de Cid Ferro a trabajar fuera de Cambados, se agrava la precariedad laboral en la Policía Local arousana, pues al irse sin dejar a un mando en su lugar, “el servicio a la ciudadanía se verá afectado ya que una plantilla ya de por sí escasa sufrirá otra merma con el paso de un policía para el puesto de jefe”.

Pero la Confederación Intersindical Galega también cuestiona la labor del grupo de gobierno. El sindicato recuerda que Cid Ferro lleva años entrando y saliendo de Cambados con comisiones de servicio, por lo que piden a la corporación, “una solución”, que dé estabilidad al servicio policial. Una de sus demandas es que se cubran de una vez por todas las dos plazas vacantes de oficial de policía.