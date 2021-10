Los jóvenes de Arousa se hacen oír en Europa

Puede recordarse que esta economista de 26 años inició en Vigo su andadura en la carrera profesional, como auditora de cuentas. Actualmente trabaja en Madrid, como analista financiera, y compagina su trabajo con actividades dedicadas a la política, siempre vinculadas a Ciudadanos, con las que quiere dar voz a los jóvenes.

Esto explica que fuera una de las asistentes al European Youth Event (EYE), un encuentro celebrado en Francia durante el fin de semana que estuvo participado por más de 4.500 jóvenes y mediante el cual se pretendía “compartir y desarrollar ideas, en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) que las instituciones europeas están llevando a cabo”, explica la joven vilagarciana.

Para ella, como para tantos otros jóvenes europeos, esta cita en el Parlamento Europeo de Estrasburgo ha sido “una oportunidad única para interactuar con personas a las que también les preocupan los grandes retos globales a los que nos estamos enfrentando; personas que se quieren involucrar y aportar ideas para definir cómo la Unión Europea debe hacer frente a esos desafíos”.

Invitada por el eurogrupo parlamentario de Ciudadanos, y por tanto, considerada una interlocutora válida capaz de demostrar la implicación de la juventud, la arousana compartió mesa de trabajo con otros jóvenes como ella, dirigentes políticos, representantes de organizaciones juveniles de todo tipo “y muchos otros miembros de la sociedad civil, conformando entre todos una muestra representativa de la sociedad en la que unos y otros pudimos hacer oír nuestra voz en un entorno enriquecido por el multilingüismo y la diversidad”.

Así recuerda su paso por el congreso europeo esta economista vilagarciana asentada en Madrid. La misma que al hacer balance destaca con especial entusiasmo “la intervención en la sesión final de una joven que abogaba por realzar la visibilidad a las necesidades especiales de las personas con algún tipo de discapacidad”.

Ponencias, talleres y debates

Esto la lleva a explicar que el evento “acogió multitud de actividades en las que hemos contado con la compañía de expertos”, sobre todo a modo de “ponencias, talleres de ideación, debates o simulaciones”. Y todo ello “en materia de sanidad, medio ambiente, inclusión o empleo”, entre otros ámbitos.

Fruto de ese intenso trabajo, María Vázquez Limeres concluye que “grandes retos requieren de grandes soluciones, y por tanto es fundamental cooperar y reforzar el concepto de ‘unión’ en Europa”.

De ahí su agradecimiento a Ciudadanos, ya que considera que el partido con el que trabaja en Madrid “tiene una estrategia clara para que los jóvenes seamos actores políticos decisivos, con voz y agenda propia, a diferencia de lo que sucede en otras formaciones”.

De este modo, “participando e implicándonos para aportar soluciones y planificar el futuro, estaremos en mejores condiciones de frenar el cambio climático, que es ya una realidad, resistir al desempleo juvenil, que nos está azotando con dureza en esta época postpandémica, y hacer frente a los intentos por desestabilizar la Democracia y el Estado de Derecho”, asevera.

De ahí, también, que se muestre dispuesta a seguir trabajando en la misma línea, sabedora de que “esto no acaba aquí, ya que la plataforma de la CoFoE sigue abierta a la participación de todo aquel que desee compartir y sumar sus propuestas, tanto si son jóvenes como si no”.

Es, sostiene, “una oportunidad que no debemos perder, del mismo modo que no debemos infravalorar nuestra contribución, ya que con pequeños granos de arena se construyen afinadas soluciones globales que nos afectan a todos y cada uno de nosotros”.

Ni que decir tiene que con su asistencia al congreso celebrado en Francia y su análisis de lo allí sucedido, María Vázquez Limeres contribuye, de forma decisiva, a promocionar en la comarca la “Conference on the Future of Europe”, una plataforma de participación ciudadana lanzada en mayo a nivel europeo “que permite que cualquier persona pueda reflejar su opinión sobre cómo hacer frente a los grandes retos” del viejo continente frente a la derivada de la pandemia.

Insiste así, como detallaba en la entrevista concedida a FARO DE VIGO hace una semana, en que “esas opiniones no quedan ahí, sino que son recopiladas y analizadas para presentar el año que viene un informe de conclusiones sobre las demandas de la sociedad civil que las instituciones deberán seguir de manera eficaz”.

Por eso “es importante que todos conozcamos esta oportunidad que se nos brinda, ya que tenemos a nuestro alcance la posibilidad de formar parte de las decisiones políticas de una forma más directa que nunca”.