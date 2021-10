“Parece que a los jóvenes nos preocupa más un selfi que el desempleo o el cambio climático”

No lo hizo porque siempre tuvo las ideas claras y su meta era triunfar en la vida, por eso nunca dejó de formarse. Fue así como se abrió camino rápidamente para, en menos de una década, convertirse en un ejemplo a seguir por otros muchos jóvenes que aspiran a destacar o, cuando menos, salir adelante de manera airosa .

Ahora puede hablar de aquella joven e inexperta camarera como una auditora de cuentas y analista financiera que cumple otro de sus sueños, al poder compaginar su trabajo con la política , “algo que siempre me ha interesado, no solo por mi especialidad en Economía, relacionado con la distribución y generación de recursos, sino también por su impacto social ”, reflexiona.

Lo hace durante un breve alto en su camino, tras haber asistido a un congreso en Rumanía y antes de participar en otro, en Francia, siempre representando a la juventud española ante la Unión Europea.

–Empecemos por esto último ... Hace unos días participaba usted en el “Future of Europe Youth Summit”, un encuentro de jóvenes europeos liberales celebrado en Rumanía en el que tuvo la oportunidad de representar a los de España ... ¿Por qué y para qué?

–Debo remontarme al pasado mes de mayo, cuando las instituciones europeas inauguraban una plataforma de participación ciudadana que permite que cualquier persona pueda reflejar su opinión sobre cómo hacer frente a los grandes retos que atraviesa Europa en la actual crisis, derivada de la pandemia del COVID -19. Es la llamada “Conferencia sobre el futuro de Europa”.

Esas opiniones no se quedan ahí, sino que son recopiladas y analizadas para presentar el año que viene un informe de conclusiones sobre las demandas de la sociedad civil, que las instituciones deberán seguir de manera eficaz.

Es importante que todos conozcamos esta oportunidad que se nos brinda, ya que tenemos a nuestro alcance la posibilidad de formar parte de las decisiones políticas de una forma más directa que nunca. Con este propósito, se están organizando eventos que permiten darle visibilidad, y un ejemplo de ello fue ese congreso denominado “Future of Europe Youth Summit”.

Pues bien, durante el mismo, hemos compartido ideas sobre las líneas de actuación que consideramos que las instituciones deben seguir para responder a los actuales retos globales, tanto en materia de economía, educación y salud, como en lo referido a digitalización, medio ambiente, seguridad, democracia y migración, entre otros muchos aspectos. Para ello, hemos contado con la compañía de eurodiputados del grupo parlamentario Renew Europe, quienes han compartido con nosotros su experiencia y han escuchado nuestras inquietudes y propuestas.

–Y la semana que viene algo similar, pero en Francia: el “European Youth Event 2021”.

–Así es. Este de Estrasburgo, que reunirá a unos 4.000 jóvenes, es un congreso vital porque supondrá la culminación del proceso de consulta de jóvenes realizada por el Parlamento Europeo para la Conferencia. Se trabajará en talleres sobre las ideas de la juventud que se han ido recopilando y se someterán a un proceso de votación pública para su presentación final.

–¿Por qué lo considera tan importante?

–Porque es fundamental que los jóvenes nos involucremos en los problemas que nos rodean. En ocasiones parece que nos preocupa más poner un filtro en un selfi o sumar seguidores en las redes sociales antes que afrontar problemas como el desempleo juvenil, las enfermedades de salud mental, la insostenibilidad del sistema de pensiones, el cambio climático, las amenazas a la seguridad, la dificultad de acceso a la digitalización de ciertas zonas...

–¿Por qué tienen tanta trascendencia para usted esas cuestiones? Solo tiene 26 años y hay muchos de su edad que no piensan en ello.

–La tienen porque son problemas de verdad que se conectan de manera transversal e impactan en nuestro porvenir. De ahí que convenga que hagamos un esfuerzo por estar actualizados y formados en el día a día, más allá de lo que el sistema educativo implica, teniendo siempre presente el pasado que nuestros abuelos afrontaron y mirando así hacia un futuro con garantías. No olvidemos apoyarnos en las sinergias alcanzadas en el marco de la Unión Europea, ya que nos ha permitido permanecer fuertes ante anteriores crisis de moneda o migratorias.

–Es evidente que cree en Europa y que le gusta la política...

–(Risas) No es que me guste la política en sí misma. Lo que tiene que gustar a alguien con afán de hacer algo en política es sentir que satisface su propia necesidad cubriendo las necesidades de los demás: sentir que haces algo por el bien de tu sociedad o, al menos, “no sentir que estás no haciendo nada”, si me permite la doble negación.

–¿Pero por qué volcarse tanto?

–Porque lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Y por mi preocupación ante la situación a la que nos enfrentamos actualmente, una crisis pandémica con fuertes perjuicios económicos y sociales, problemas medioambientales y auge de populismos, sumado a una creciente falta de valores. Todo eso hizo que decidiese dar el paso de afiliarme al partido político cuyos principios de moderación y libertad me representan, como es Ciudadanos.

–Además de forma activa... Cuente cuál es su papel en Madrid dentro de su partido.

–Me he volcado en visitas a comercios, homenajes culturales, manifestaciones, trabajos con otras organizaciones, mesas informativas... Actualmente formo parte del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y del Consejo de la Juventud de España, en ambos casos, en el grupo de trabajo de Relaciones Internacionales. Además, fui nombrada “vocal vecina” de mi distrito, una posición que me permite estar muy conectada en el día a día con mis vecinos para conocer de cerca sus problemas y trasladarlos al gobierno municipal.