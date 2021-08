Más de un millón de euros. Ese es el cálculo que realiza el Partido Popular sobre la cantidad de dinero que puede haber perdido el Concello de Cambados en ayudas procedentes de la Diputación. El portavoz de la formación, Luis Aragunde, denunciaba ayer que se han volado, al menos, 200.000 euros por “no haber presentado solicitud el Concello al Plan Ágora, la segunda subvención que se esquivó en menos de quince días y que da mucho que pensar sobre la gestión al frente del Concello que están realizando estos señores”.

La Diputación sacó un programa de ayudas a los municipios, bajo el nombre de Ágora con el que se quieren dinamizar los espacios públicos y financiar esas actuaciones. Casi todos los municipios de la provincia promueven un proyecto, pero Cambados “no presentó ninguno, por lo que se ha dejado en el camino unos 200.000 euros, que sería lo que le correspondería por población”. Aragunde reconoce estar “desesperado con el funcionamiento del grupo de gobierno, porque puedes no recibir la subvención porque tu proyecto tiene errores o no se ajusta a lo que pretendes, pues lo redactan técnicos, pero no hacer ni el más mínimo esfuerzo para conseguir dinero que ayude a mejorar las condiciones de vida de la población es una auténtica vergüenza”.

Junto a la React-Pon, en la que le corresponderían más de 800.000 euros, “sumamos ya más de un millón de euros y no pueden poner la disculpa de que no cobran un salario, si no pueden dedicarse a esto, que lo dejen”. De todas formas, el conservador señala como responsable de la situación a la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, a la que le recuerda que “ella sí que cobra, le pagamos religiosamente más de 2.000 euros al mes todos los cambadeses para que gestione el Concello, no para que escriba en su Facebook personal”.

Aragunde entiende que lo que está pasando “es un auténtico escándalo, se está perdiendo dinero a raudales y no nos podemos permitir eso, por eso vamos a pedir responsabilidades por lo que está pasando”.

El líder conservador le recuerda a Abal que “ya lleva seis años como alcaldesa, ya es hora de que comience a trabajar y aparque las redes sociales, los vecinos de Cambados se lo agradeceremos”.