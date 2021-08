La “reina” de los “gallos” se enamora de O Grove

Pues bien, en medio de esos gallos se sitúa la “reina”. No es otra que “Queen Mary”, la presentadora de esa batalla mundialmente conocida desde hace un lustro.

Así se conoce a Mary Ruiz, una mujer emprendedora y admirada por muchos actualmente en el candelero, también, por su participación en la USN World Summer Cup, que ha llegado al mundo de las batallas de gallos con grandes expectativas y nueve fechas en otras tantas ciudades de España.

Sale a relucir el papel de esta joven influencer, presentadora, actriz y modelo española de origen dominicano porque, entre batalla y batalla, ha querido recargar pilas en Galicia, y más concretamente en las Rías Baixas, donde ha descubierto en O Grove uno de sus rincones favoritos.

Puede ser una desconocida para algunos, pero es una auténtica estrella para otros. Sobre todo, para esos jóvenes, y no tanto, que no dejan de darle ánimos, pedirle autógrafos o sacarse fotos con ella cuando se la encuentran en la calle o la playa.

Así quedó puesto de manifiesto durante sus paseos por la costa de O Grove, sus estancias en los chiringuitos del municipio, sus baños en la “playa de los franceses” o la ruta en catamarán que realizó desde el puerto de O Corgo.

"O Grove me ha sorprendido muy gratamente; me ha encantado la playa de A Lanzada, al igual que la de ‘los franceses’ y toda la zona de calas de San Vicente" Mary Ruiz

Estuvo acompañada por su pareja, Alberto Perelo, y compartieron momentos con un anfitrión como el productor musical y realizador grovense Virvi Fraga, artífice del ciclo de conciertos “Os Sons do Mar”, en Sanxenxo, quien pudo comprobar por sí mismo el “enorme tirón” de esta joven estrella internacional.

Una actriz y artista que se ha dejado mimar por sus fans, que no deja de mostrar su admiración por las tierras gallegas y que pronto será noticia, también, por el lanzamiento de un libro (saldrá a la calle el día 15 de septiembre) que, como ella misma explica, “tiene una parte muy musical y otra que incluye una historia sobre el crecimiento de alguno de los participantes en las batallas, además de incorporar algunas de mis vivencias durante su celebración”.

Sanxenxo y Vigo

Visiblemente ilusionada con este proyecto, esta “comunicadora global” se muestra encantada tras su estancia de tres días en O Grove, después de haber estado en Ourense y antes de irse a Asturias, hoy mismo.

Ya conocía Galicia, pues si bien es de Madrid, “de pequeña veraneaba en Sanxenxo con mi madre y he pasado muchos veranos aquí; además de haber venido varias veces con excursiones del colegio y la comunidad de Madrid”, explica.

Conocía Vigo y otras muchas localizaciones de la costa, pero no O Grove, “y solo puedo decir que me ha sorprendido muy gratamente; me ha encantado la playa de A Lanzada, al igual que la de ‘los franceses’ y toda la zona de calas de San Vicente”, confiesa “Queen Mary”.

Apasionada de los mejillones

No duda en calificar su paso por esta localidad arousana como “una experiencia muy positiva” de la que también resalta el aspecto gastronómico. “Sobre todo he comido muchos mejillones, porque me encantan; además aproveché porque aquí saben diferentes”, asegura.

Como también se ha mostrado “impactada” con el trabajo en las bateas y las panorámicas de visión submarina que pudo disfrutar en la ría de Arousa gracias a los catamaranes que operan desde el puerto meco de O Corgo.

En definitiva, que se marcha de O Grove convertida en una embajadora más del municipio en el exterior.