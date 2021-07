Obligados a cubrir las vacaciones de compañeros, responsables del seguimiento de los casos COVID-19 tras la retirada de los rastreadores y tratando de solucionar dolencias a través del teléfono, así trabajan los médicos en la comarca de O Salnés, una comarca a la que el Sergas ha decidido castigar con la lenta retirada de servicios en los centros de salud, especialmente en los del rural, mientras sobrecarga los de Vilagarcía y Cambados, a donde deriva a esos pacientes. La última decisión del Sergas se dio a conocer en la noche del pasado lunes en Vilanova, durante el pleno, en el que se descubrió que el centro de salud de Baión va a permanecer cerrado, como mínimo, durante el mes de agosto por la falta de médicos. Las vacaciones del titular de la plaza no van a ser cubiertas por el Sergas por lo que los pacientes de Baión deberán ser reubicados durante todo ese tiempo.

Fue la formación socialista la que advirtió de esta situación a través de una moción en la que se reclama al Sergas que no dé ese paso tan perjudicial para los vecinos de Baión, que se verían obligados a desplazarse a otros puntos de la comarca para la atención sanitaria. La moción fue aprobada por unanimidad con el añadido, aportado por el Partido Popular, de que se amplíe el número de plazas de la facultad de Medicina para que pueda haber más médicos.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, se ofrece a la Consellería de Sanidade para cubrir las vacaciones del titular de la plaza de Baión

El regidor vilanovés, Gonzalo Durán, esgrimió durante el debate de la moción este dato precisamente, la falta de médicos que impide cubrir las bajas, e incluso, aseguró que, en el caso de Baión, habría una solución que sería la de “renunciar a mis vacaciones y regresar durante este tiempo al centro de salud de Baión para ejercer como médico de atención primaria”. Durán se lo ha llegado a plantear a la Consellería aunque reconocía en la sesión plenaria que “todavía no he recibido respuesta al respecto, es la única solución que se me ocurre para evitar que se cierre este centro de salud, los demás es más complicado por el gran déficit de médicos que existe en estos momentos”.

El de Baión es el último capítulo de una serie de situaciones que se están registrando en toda la comarca, donde los usuarios de diferentes centros de salud se están quedando sin servicios otro ejemplo flagrante de ese abandono de los municipios más pequeños es lo que ocurre con el pediatra que comparten A Illa y Ribadumia. Ambos centros de salud llevan un año aguardando por un sustituto que cubra esa plaza sin éxito. La excusa, la de siempre, que no hay pediatras para cubrir la plaza, lo que obliga a los padres de los niños de ambos municipios a desplazarse a Cambados, colapsando el servicio de pediatría de ese municipio.

A mayores, en el centro de salud de A Illa tampoco se han cubierto los períodos vacacionales ni de los médicos ni de los enfermeros, por lo que los profesionales que desarrollan allí su labor están totalmente desbordados. En Ribadumia también se han registrado problemas similares en los últimos tiempos, lo que llevó a realizar varias concentraciones a las puertas del centro de salud para exigir soluciones.

Meis es otro municipio del rural de la comarca de O Salnés que ve como sus servicios médicos van a menos en los últimos tiempos. El Concello ha visto como se cerraba el consultorio de Paradela, desde el que se atendía a una parte importante del municipio, mientras el centro de salud de Mosteiro está totalmente obsoleto y se ha quedado pequeño, pero no se acomete su necesaria ampliación. Además, también ha tenido problemas para sustituir a varios médicos por bajas y vacaciones.

Los vecinos de Vilaxoán llevan meses reclamando al Sergas que vuelva a reabrir el consultorio que existía allí y que evitaba que las personas mayores de la localidad tuviesen que desplazarse a Vilagarcía. Esas reclamaciones han caído en saco roto para la Consellería que no ha solucionado la situación.

O Grove también lleva mucho tiempo aguardando por la construcción de un nuevo centro de salud ya que el actual está totalmente obsoleto. Además, en el municipio meco también se quejan de las constantes ausencias de médicos sustitutos cada vez que uno de los titulares tiene una baja o vacaciones.